Пасха у католиков 2021 приходится на 4 апреля. В этот день верующие приветствуют друг друга словами: Христос Воскресе! Воистину Воскрес!

Поздравить с Пасхой родных, друзей и просто коллег можно короткой СМС.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления со Светлым Христовым Воскресением.

***

День великий, день спасенья!

Светлый праздник наступил!

День Святого Воскресения

Бога правды, Бога сил!

Все заботы и сомненья

Отлетели далеко!

Нет тревог и сожалений,

И душе твоей легко!

***

Святое Воскресенье

пришло!

Как на душе спокойно

и светло!

Пусть будет жизнь

на радости щедра!

Полна тепла,

надежды и добра!

***

Тебя я с Пасхой поздравляю,

Счастья, радости желаю!

Чтобы было веселей,

Ешьте яйца — кто быстрей!

​​Христос воскрес!

***

Сегодня просыпается земля,

И тайной одеваются поля,

Весна идет, она полна чудес!

Христос воскрес! Воистину воскрес!

***

Счастливой Пасхи от души желаю,

Христос воскрес — звонят колокола!

Пускай Господь вас от беды спасает

И наградит за добрые дела!

***

Пришла надежда на Спасенье

С Пасхальным Светлым Воскресеньем,

Так пусть она в душе сияет,

Любовью вас благословляет!

***

Мы вам желаем в праздник Пасхи,

Чтоб были помыслы прекрасны,

Чтоб была легкой жизни доля,

И справедливой Божья воля!

Молитвы пусть Господь услышит,

И вам подарят небеса,

Свое благословенье свыше,

Святую веру в чудеса!

***

Этот светлый день, воскресный,

На другие не похож,

Праздник радостный, чудесный

Он и весел, и хорош!

Мы от сердца вам желаем,

Чтоб в душе царил покой!

Больше радости и смеха,

И любви вам неземной!

Календарь церковных праздников на апрель

Согласному церковному календарю 2021 года, с 1 по 30 апреля продлится многодневный Великий пост.

Во время Великого поста нельзя употреблять рыбу и морепродукты, мясо и продукты животного происхождения, в частности нельзя пить молоко.

Полный календарь праздников на апрель 2021 читайте на сайте Факты ICTV.