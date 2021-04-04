Интересный праздник 5 апреля — Международный день супа.

Еще во времена Руси на украинских землях готовили горячие первые блюда, но тогда они назывались “юшка”. Впервые слово “суп” появилось уже во времена императора Петра I.

По православному календарю, 5 апреля почитается память святого Никона. Издавна в этот день высаживали яблони и рябину. Также в этот день принято убирать в доме и во дворе.

Именины 5 апреля

Именины 5 апреля празднуют Василий, Лидия, Никон, Иван.

Приметы на 5 апреля

Синие облака по небу плывут — к теплым дождям.

Если день теплый, а ночью заморозки, погода в апреле будет хорошей.

В полдень солнце выглянуло — к жаркому лету. Если мрачно днем, то летние месяцы будут дождливые.

Ясное и звездное небо ночью — к утренним заморозкам.

Что нельзя делать 5 апреля

Сегодня нельзя бездельничать, ведь издавна в этот день нужно убирать.

Нельзя плохо говорить о своих врагах или недругах. Наоборот, нужно желать всем добра.

Праздники в апреле

В полном календаре праздников на апрель 2021 собраны интересные даты и профессиональные праздники.

Во втором месяце весны поздравляют геологов, веб-мастеров, секретарей и психологов.

Международный день секретаря приходится на 21 апреля, а Всеукраинский день психолога — на 23 апреля.