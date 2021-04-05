День ангела — Анастасии (5 апреля): поздравления и значение имени

День ангела Анастасии празднуют несколько раз в году, в частности и 5 апреля.
Это имя имеет древнегреческие корни и переводится как воскресшая или возвращенная к жизни.
Обладательницы этого имени очень добры и доверчивы, иногда даже слишком, что позволяет другим манипулировать ими. У Анастасий развито воображение, они нередко обладают талантами в рисовании, фотографии, литературе или музыке.
В день ангела Анастасии Факты ICTV приготовили лучшие поздравления в открытках и СМС.
Поздравления с днем ангела Анастасии в открытках
Поздравления с днем ангела Анастасии в СМС
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В день ангела Анастасии
Желаю радости и тепла.
Любви взаимной, много счастья,
Чтоб жизнь прекрасною была!
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С днем ангела-хранителя
Хочу поздравить Настю!
Здоровья ей желаю.
Любви, удачи и счастья.
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С днем ангела, наша Настя,
Поздравления принимай.
Мы тебе желаем счастья,
На земле пусть будет рай.
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Настя, судьба вернет тебе сторицей:
Любовь, веру и твою доброту.
Пусть жизнь позволит собою насладиться,
Не теряй душевную красоту.
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Анастасия, поздравляем!
Ты — словно солнца яркий свет.
От всей души тебе желаем
Красивой быть, как лилий цвет!
Календарь церковных праздников на 2021
Каждый год украинцы отмечают ряд праздников, среди которых государственные, церковные и неофициальные.
Дни ангелов или именины относятся к церковным.
Полный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.