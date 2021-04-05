День ангела Лидии припадает на 5 апреля. Имя происходит от названия Лидия — область в Малой Азии. В переводе с итальянского — музыкальная.

С детства девушки по имени Лида очень любознательные, любят все изучать и исследовать. Они активны и энергичны.

В то же время Лидия всегда достигает своей цели — у девушки есть много талантов, но она предпочитает развиваться в творческой сфере.

В день ангела особенно приятно получить теплое поздравление от близких. Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления с Днем ангела Лидии.

Поздравления с Днем ангела Лидии в стихах и СМС

Лидия, с именинами тебя!

Каждый день встречай с улыбкою, любя,

Но готова будь держать удар.

Жизнь цени, как самый ценный дар.

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Лидочка! С днем ангела поздравляю,

Всего наилучшего желаю!

Пусть будет жизнь для тебя прекрасной,

А в небе всегда будет светло и ясно!

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С днем Лидии поздравляю,

Здоровья крепкого желаю.

Чтобы счастьем жизнь бурлила,

Все только приятное тебе дарила!

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В День Ангела Лидии желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновения, счастья светлого, здоровья,

И пусть тебя хранит Господь!

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Желаю я любимой Лиде

От сердца, искренне, с душой,

Чтоб справила ты в лучшем виде

День ангела прекрасный свой.

Поздравления с Днем ангела Лидии в открытках

Календарь праздников 2021

В 2021 году будет много праздничных дат, которые с нетерпением ждут украинцы. Также в этом году состоится ряд профессиональных праздников — важные даты отметят врачи, правоохранители, учителя и многие другие представители важных профессий.

Согласно календарю неофициальных праздников на 2021 год, украинцы также отметят несколько приятных праздников. Среди них Международный день танца, Международный день друзей, День молодежи Украины, Всемирный день поцелуя, Всемирный день шоколада, а также Международный день красоты.