День ангела — Марии (5 апреля ): поздравления и значение имени

День ангела Марии празднуют несколько раз в году, в том числе 5 апреля. Имя Мария имеет древнееврейское корни и означает желательная, горькая, беззаботная.
По характеру Марии чаще всего активные, общительные, добрые и уверенные в себе. У них всегда есть собственное мнение на все, которое часто может не совпадать с традиционными взглядами. Часто девушки с таким именем являются творческими натурами.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Марии в СМС и картинках, чтобы вы поздравили дорогих вам женщин и девушек с таким именем.
Поздравления с днем ангела Марии в СМС
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Маша, день твой наступил,
Он днем ангела зовется,
В этот праздник много сил
Пусть с небес в тебя вольется.
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Машенька, с днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Всего хорошего от всей души желаю.
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Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.
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В именины мы желаем
И каждый день, и каждое мгновение,
Пусть Марии помогает
Ангел-покровитель!
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Мария славится упорством,
И силой воли, и добром.
В день именин тебе — все тосты,
И пожелания с теплом!
Поздравления с днем ангела Марии в картинках
Церковные праздники в апреле
Второй месяц весны насыщен важными церковными датами. В частности, в апреле отмечают Благовещение, Вербное воскресенье, Чистый четверг и тому подобное.
Смотрите подробный календарь церковных праздников на апрель в материале Фактов ICTV