PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Людмила Грубник |

День ангела Марии — поздравления в СМС и картинках

День ангела Марии празднуют несколько раз в году, в том числе 5 апреля. Имя Мария имеет древнееврейское корни и означает желательная, горькая, беззаботная.

Дівчина із квітами

По характеру Марии чаще всего активные, общительные, добрые и уверенные в себе. У них всегда есть собственное мнение на все, которое часто может не совпадать с традиционными взглядами. Часто девушки с таким именем являются творческими натурами.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Марии в СМС и картинках, чтобы вы поздравили дорогих вам женщин и девушек с таким именем.

Читайте
Календарь праздников на апрель 2021 года

Поздравления с днем ​​ангела Марии в СМС

***
Маша, день твой наступил,
Он днем ангела зовется,
В этот праздник много сил
Пусть с небес в тебя вольется.

***
Машенька, с днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Всего хорошего от всей души желаю.

***

Ангел пусть от бед укроет
Тебя бережно крылом,
Богородица святая
Пусть всегда хранит твой дом.

***

В именины мы желаем
И каждый день, и каждое мгновение,
Пусть Марии помогает
Ангел-покровитель!

***
Мария славится упорством,
И силой воли, и добром.
В день именин тебе — все тосты,
И пожелания с теплом!

Поздравления с днем ​​ангела Марии в картинках

День ангела — Марии (5 апреля ): поздравления и значение имени

День ангела — Марии (5 апреля ): поздравления и значение имени

День ангела — Марии (5 апреля ): поздравления и значение имени

День ангела — Марии (5 апреля ): поздравления и значение имени

День ангела — Марии (5 апреля ): поздравления и значение имени

Церковные праздники в апреле

Второй месяц весны насыщен важными церковными датами. В частности, в апреле отмечают Благовещение, Вербное воскресенье, Чистый четверг и тому подобное.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на апрель в материале Фактов ICTV

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка