День ангела — Марии (5 апреля ): поздравления и значение имени

День ангела Марии празднуют несколько раз в году, в том числе 5 апреля. Имя Мария имеет древнееврейское корни и означает желательная, горькая, беззаботная.

По характеру Марии чаще всего активные, общительные, добрые и уверенные в себе. У них всегда есть собственное мнение на все, которое часто может не совпадать с традиционными взглядами. Часто девушки с таким именем являются творческими натурами.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с днем ангела Марии в СМС и картинках, чтобы вы поздравили дорогих вам женщин и девушек с таким именем.

Читайте Календарь праздников на апрель 2021 года

Поздравления с днем ​​ангела Марии в СМС

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Маша, день твой наступил,

Он днем ангела зовется,

В этот праздник много сил

Пусть с небес в тебя вольется.

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Машенька, с днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Всего хорошего от всей души желаю.

***

Ангел пусть от бед укроет

Тебя бережно крылом,

Богородица святая

Пусть всегда хранит твой дом.

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В именины мы желаем

И каждый день, и каждое мгновение,

Пусть Марии помогает

Ангел-покровитель!

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Мария славится упорством,

И силой воли, и добром.

В день именин тебе — все тосты,

И пожелания с теплом!

Поздравления с днем ​​ангела Марии в картинках

Церковные праздники в апреле

Второй месяц весны насыщен важными церковными датами. В частности, в апреле отмечают Благовещение, Вербное воскресенье, Чистый четверг и тому подобное.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на апрель в материале Фактов ICTV