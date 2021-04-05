Гильдия киноактеров США объявила победителей 27-й ежегодной премии Screen Actors Guild Awards.
Список лучших фильмов, сериалов и их актерского состава опубликован на официальном сайте. В частности главные премии получили актеры Виола Дэвис, Чедвик Боузман, Джиллиан Андерсон, Джейсон Бейтман и другие.
Премию Гильдии за лучший актерский состав получила кинолента режиссера Аарона Соркина Суд над чикагской семеркой.
Номинацию Лучшая женская роль получила обладательница премий Эмми и Оскар Виола Дэвис за роль в фильме Ма Рейни: мать блюза.
Переглянути цей допис в Instagram
В то же время лучшим исполнителем мужской роли был посмертно признан Чедвик Боузман за работу в этой же кинокартине.
Переглянути цей допис в Instagram
Награду за лучшую женскую роль второго плана получила южнокорейская актриса Юн Йо Джон (фильм Минар), а за лучшую мужскую роль — Дэниел Калуя (лента Иуда и черный Мессия).
Кроме того, лучшим актерским составом в драматическом сериале стали актеры сериала Корона и комедийной ленты — Шиттс Крик.
Победители в других номинациях:
- лучшая актриса в драматическом сериале — Джиллиан Андерсон (Корона);
- лучший актер в драматическом сериале — Джейсон Бейтман (Озарк);
- лучшая актриса в комедийном сериале — Кэтрин О’Хара (Шиттс Крик);
- лучший актер в комедийном сериале — Джейсон Судейкис (Тед Лассо);
- лучшая актриса в телеминисериале — Аня Тейлор-Джой (Ферзевый гамбит);
- лучший актер в телесериале — Марк Руффало (Я знаю, что это правда);
- лучшая команда каскадеров в художественном фильме — Чудо-женщина 1984;
- лучшая команда каскадеров в телесериале — Мандалорец.
В этом году мероприятие состоялось без традиционной красной дорожки из-за пандемии коронавируса. Всю церемонию записали заранее и транслировали онлайн.
Премия Гильдии вручается с 1995-го. Награда входит в список самых престижных наград в мире кино.
Номинанты на Оскар 2021
Наибольшее количество номинаций получила драма Дэвида Финчера Манк.
Фильмы Отец, Минар, Иуда и черный Мессия, Земля кочевников, Звук металла и Суд над чикагской семеркой также являются рекордсменами, у них по шесть номинаций.
Церемония вручения Оскара состоится 25 апреля.
Полный список номинантов на Оскар 2021 — смотрите на Фактах ICTV.