Гильдия киноактеров США объявила победителей 27-й ежегодной премии Screen Actors Guild Awards.

Список лучших фильмов, сериалов и их актерского состава опубликован на официальном сайте. В частности главные премии получили актеры Виола Дэвис, Чедвик Боузман, Джиллиан Андерсон, Джейсон Бейтман и другие.

Премию Гильдии за лучший актерский состав получила кинолента режиссера Аарона Соркина Суд над чикагской семеркой.

Номинацию Лучшая женская роль получила обладательница премий Эмми и Оскар Виола Дэвис за роль в фильме Ма Рейни: мать блюза.

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В то же время лучшим исполнителем мужской роли был посмертно признан Чедвик Боузман за работу в этой же кинокартине.

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Награду за лучшую женскую роль второго плана получила южнокорейская актриса Юн Йо Джон (фильм Минар), а за лучшую мужскую роль — Дэниел Калуя (лента Иуда и черный Мессия).

Кроме того, лучшим актерским составом в драматическом сериале стали актеры сериала Корона и комедийной ленты — Шиттс Крик.

Победители в других номинациях:

лучшая актриса в драматическом сериале — Джиллиан Андерсон (Корона);

лучший актер в драматическом сериале — Джейсон Бейтман (Озарк);

лучшая актриса в комедийном сериале — Кэтрин О’Хара (Шиттс Крик);

лучший актер в комедийном сериале — Джейсон Судейкис (Тед Лассо);

лучшая актриса в телеминисериале — Аня Тейлор-Джой (Ферзевый гамбит);

лучший актер в телесериале — Марк Руффало (Я знаю, что это правда);

лучшая команда каскадеров в художественном фильме — Чудо-женщина 1984;

лучшая команда каскадеров в телесериале — Мандалорец.

В этом году мероприятие состоялось без традиционной красной дорожки из-за пандемии коронавируса. Всю церемонию записали заранее и транслировали онлайн.

Премия Гильдии вручается с 1995-го. Награда входит в список самых престижных наград в мире кино.

Номинанты на Оскар 2021

Наибольшее количество номинаций получила драма Дэвида Финчера Манк.

Фильмы Отец, Минар, Иуда и черный Мессия, Земля кочевников, Звук металла и Суд над чикагской семеркой также являются рекордсменами, у них по шесть номинаций.

Церемония вручения Оскара состоится 25 апреля.

Полный список номинантов на Оскар 2021 — смотрите на Фактах ICTV.