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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Ночные заморозки на Западе и дожди на Востоке: погода в Украине на 5 апреля (КАРТА)

Погода в Украине 5 апреля днем будет солнечной, а вот ночью ожидаются заморозки. Дожди прогнозируют в восточных областях.

Ночные заморозки на Западе и дожди на Востоке: погода в Украине на 5 апреля (КАРТА)

В западных регионах Украины столбики термометров будут показывать +8-11° днем и до -3° ночью. В то же время в южных регионах синоптики прогнозируют от +9° до + 12° днем, а ночью — до +4°.

В восточных областях столбики термометров будут показывать до +10° днем, а минимальная температура ночью опустится до -1°. Дожди прогнозируют в Харькове, Луганске, Донецке, Запорожье.

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В центральных и северных областях Украины температура днем будет до +10°, а ночью опустится до -3°.

В Киеве 5 апреля синоптики прогнозируют солнечную погоду, без осадков. Днем столбики термометров покажут до +10°, ночью до -2°.

погода 5 квітня 2021

Какой будет погода в мае

По словам народного синоптика Леонида Горбаня, погода в мае в Украине будет прохладной. Поэтому последний весенний месяц не порадует украинцев привычной жарой.

Также не стоит надеяться на то, что Пасха, которая в этом году выпадает на 2 мая, порадует теплом.

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