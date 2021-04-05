День ангела Сергея празднуется 5 апреля. В этот день нужно поздравить своих близких, друзей и знакомых, которые имеют это имя.

Православная церковь чтит память преподобного Сергия Радонежского — чудотворца и святого.

Сергей — это древнеримское имя, что в переводе означает служитель. Получить поздравления с днем ​​ангела будет рад каждый!

Факты ICTV собрали для вас лучшие поздравления с днем ​​ангела Сергея в открытках и СМС.

Поздравления с Днем ангела Сергея в СМС

Сергей, с праздником! Пусть в жизни будут всегда: любовь, семья, мир, друзья, дом, работа, доброта. Желаю мечтам сбываться, планам реализовываться, достатка множиться!

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С Днем ангела тебя, Сережа,

Мой милый, счастлив будь всегда.

Пусть будет каждый день погожим,

И новое несут года.

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Сергей, поздравляю тебя! Пусть задуманное удается, а загаданное — сбывается. Пусть неудачи держатся от тебя так далеко, как это только возможно, а радости все время будут на расстоянии вытянутой руки!

Поздравления с Днем ангела Сергея в открытках

Календарь праздников 2021

В 2021 году украинцев ждет ряд церковных праздников. Самые важные среди них — Покров Пресвятой Богородицы, Пасха, Троица, Медовый спас и Рождество Христово.

Ранее Факты ICTV опубликовали календарь неофициальных праздников на 2021 год, чтобы украинцы могли подготовиться к важным праздничным датам.