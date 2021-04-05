Погода на неделю в Украине с 5 апреля 2021 до 9 апреля 2021

Синоптики прогнозируют на этой неделе в Украине преимущественно солнечную погоду. Однако периодически на территории страны будет дождь с мокрым снегом.

В понедельник, 5 апреля, ожидается температура до +11, а также дождь на юге и востоке Украины.

На юге днем температура до +11 и дождь, на востоке температура до +10 и также пройдет дождь, в центре до +10, на севере до +11, на западе до +12. В Киеве — солнечно, температура от +8 до +10.

Во вторник, 6 апреля, на западе будет мокрый снег, а на севере Украины — дождь. В центральных областях страны будет облачно. Однако в остальных регионах — солнечно.

На юге до +14, на востоке до +13, в центре до +12, на севере до +10, на западе до +8. В Киеве будет идти дождь, температура — от +10 до +12.

В среду, 7 апреля, на всей территории Украины будет дождь, на западе также ожидается мокрый снег. Осадки продолятся и ночью.

На юге до +16, на востоке до +15, в центре до +9, на севере до +9, на западе до +6. В Киеве будет дождь, а ночью добавится мокрый снег, температура — от +7 до +9.

В четверг, 8 апреля, на западе, севере и центре Украины будет мокрый снег, однако в других областях ожидается солнечная погода.

На юге до +11, на востоке до +11, в центре до +8, на севере до +8, на западе до +8. В Киеве будет идти мокрый снег, а ночью еще и дождь, температура — от +6 до +8.

В пятницу, 9 апреля, на всей территории Украины будет прекрасная солнечная погода — осадков не ожидается.

На юге до +11, на востоке до +11, в центре до +8, на севере до +8, на западе до +10. В Киеве будет светить солнышко, температура — от +6 до +8.

Какой будет погода весной 2021

Синоптика Леонид Горбань спрогнозировал, что весна в 2021 году в Украине преимущественно будет прохладной. Специалист прогнозирует, что морозов следует ожидать даже в апреле.

По его словам, первые два месяца весны, март и апрель, будут достаточно холодными. Синоптик ожидает, что такая погода продлится до Пасхи.