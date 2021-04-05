Как написать заявление на отпуск — инструкция

Каждый официально трудоустроенный украинец имеет право на ежегодный основной отпуск. Для того, чтобы он прошел без проблем, его нужно правильно оформить. Этот процесс следует начинать с правильно написанного заявления.

Факты ICTV подготовили инструкцию о том, как написать заявление на отпуск.

Согласно ст. 6 закона Украины Об отпусках, ежегодный основной отпуск предоставляется сотрудникам не менее чем на 24 календарных дня за отработанный рабочий год, который отсчитывается со дня заключения трудового договора.

Работник может взять сразу все дни или же разбить их по своему усмотрению или согласно договоренностям с руководством.