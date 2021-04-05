Как написать заявление на отпуск — инструкция

Шаг 1. Узнаем количество заработанных дней отпуска и сроки
Перед тем как писать заявление на отпуск, нужно узнать количество дней, которое можно взять. Для этого необходимо обратиться в отдел кадров, где предоставят информацию о количестве дней ежегодного отпуска.
Кроме того, специалисты уточнят сроки, когда сотрудник может позволить себе взять основной отпуск и достаточно ли у него стажа для этого.
Шаг 2. Оговариваем количество дней и даты с руководством
Согласно нормам закона, после накопления необходимого стажа работник может брать отпуск в любое время.
Однако чтобы избежать проблем с руководством и возможного увольнения, лучше заранее оговорить сроки, даты и прийти к компромиссу. Лучше делать это заблаговременно, хотя бы за месяц.
Шаг 3. Ищем образец заявления
Зачастую образцы заявления на отпуск выдаются сотрудниками отдела кадров, ведь у каждой организации свои требования к документам.
В условиях удаленной работы пример заявления может высылаться сотруднику по почте.
Шаг 4. Какая информация указывается в заявлении — инструкция
Несмотря на возможную разницу в требованиях к подобным документам в различных организациях, существуют обязательные элементы заявлений.
Какие информационные блоки указываются в заявлении:
- Шапка. В ней уточняется, на чье имя пишется заявление (должность, название фирмы и ФИО руководителя организации), а также информация о сотруднике (должность, отдел и ФИО). Этот блок пишется в правом верхнем углу листа.
- Заголовок. Заявление (прописывается в центре листа, чуть ниже первого блока).
- Текст. Указывается вид отпуска, продолжительность и даты (Прошу предоставить мне ежегодный основной отпуск продолжительностью… — чаще всего формулируется так).
- Дата написания и подпись. Дата пишется слева, подпись — справа.
Шаг 5. Требования к написанию заявления на отпуск
Поскольку это официальный документ, он пишется на чистом листе формата А4. При этом желательно использовать синюю ручку (черный шрифт при наборе на компьютере).
Заявление нужно написать четко, без ошибок, чтобы сотрудники отдела кадров могли правильно оформить отпуск.
Шаг 6. Подписываем документ у руководителя
После написание заявления оно относится или отправляется на утверждение непосредственному руководителю отдела, а также директору предприятия.
Они также подписывают документ.
Шаг 7. Подача документа в отдел кадров
После всего этого заявление на отпуск подается в отдел кадров, где занимаются его оформлением и передают информацию в бухгалтерию по поводу отпускных начислений. После этого на счет работника поступают деньги.