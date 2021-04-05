На 6 апреля приходится немало интересных праздников. Факты ICTV собрали подборку самых важных праздников на 6 апреля, приметы и предостережения на этот день.
6 апреля — какой сегодня праздник
6 апреля празднуют Международный день спорта на благо мира и развития, а также Всемирный день настольного тенниса.
По календарю, верующие сегодня чтят память преподобного Захария, монаха Печерского, а также мучеников Стефана и Петра Казанских.
Именины 6 апреля
6 апреля день ангела отмечают: Артем, Петр, Степан, Захар и Яков.
Приметы на 6 апреля
- Погода теплая — вскоре снова будут ночные морозы;
- Если ночью тепло, то весна будет жаркой;
- Роса предвещает хороший урожай летом;
- На улице туман — в ближайшее время погода улучшится.
Что нельзя делать 6 апреля
- Употреблять бранные слова;
- Выходить из дома без необходимости;
- Злоупотреблять жирной и вредной пищей;
- Мыслить негативно;
- Отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается.
Церковные праздники в апреле
Второй месяц весны предусматривает немало важных дат, в том числе церковных. В апреле отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, Вербное воскресенье, Чистый четверг и другие праздники.
Смотрите подробный календарь церковных праздников на апрель 2021 в материале Фактов ICTV.