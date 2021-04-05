На 6 апреля приходится немало интересных праздников. Факты ICTV собрали подборку самых важных праздников на 6 апреля, приметы и предостережения на этот день.

6 апреля — какой сегодня праздник

6 апреля празднуют Международный день спорта на благо мира и развития, а также Всемирный день настольного тенниса.

По календарю, верующие сегодня чтят память преподобного Захария, монаха Печерского, а также мучеников Стефана и Петра Казанских.

Читайте Календарь праздников на апрель 2021 года

Именины 6 апреля

6 апреля день ангела отмечают: Артем, Петр, Степан, Захар и Яков.

Приметы на 6 апреля

Погода теплая — вскоре снова будут ночные морозы;

Если ночью тепло, то весна будет жаркой;

Роса предвещает хороший урожай летом;

На улице туман — в ближайшее время погода улучшится.

Что нельзя делать 6 апреля

Употреблять бранные слова;

Выходить из дома без необходимости;

Злоупотреблять жирной и вредной пищей;

Мыслить негативно;

Отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается.

Церковные праздники в апреле

Второй месяц весны предусматривает немало важных дат, в том числе церковных. В апреле отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, Вербное воскресенье, Чистый четверг и другие праздники.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на апрель 2021 в материале Фактов ICTV.