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Факты / Lifestyle
Віталій Плахотний |

Какой праздник 6 апреля

На 6 апреля приходится немало интересных праздников. Факты ICTV собрали подборку самых важных праздников на 6 апреля, приметы и предостережения на этот день.

6 квітня

6 апреля — какой сегодня праздник

6 апреля празднуют Международный день спорта на благо мира и развития, а также Всемирный день настольного тенниса.

По календарю, верующие сегодня чтят память преподобного Захария, монаха Печерского, а также мучеников Стефана и Петра Казанских.

Читайте
Календарь праздников на апрель 2021 года

Именины 6 апреля

6 апреля день ангела отмечают: Артем, Петр, Степан, Захар и Яков.

Приметы на 6 апреля

  • Погода теплая — вскоре снова будут ночные морозы;
  • Если ночью тепло, то весна будет жаркой;
  • Роса предвещает хороший урожай летом;
  • На улице туман — в ближайшее время погода улучшится.

Что нельзя делать 6 апреля

  • Употреблять бранные слова;
  • Выходить из дома без необходимости;
  • Злоупотреблять жирной и вредной пищей;
  • Мыслить негативно;
  • Отказывать в помощи тем, кто в этом нуждается.

Церковные праздники в апреле

Второй месяц весны предусматривает немало важных дат, в том числе церковных. В апреле отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы, Вербное воскресенье, Чистый четверг и другие праздники.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на апрель 2021 в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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