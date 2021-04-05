Игровой сервис Steam проводит новую распродажу на игры британской компании Frontier, известной по космическому симулятору Elite Dangerous.
Скидки будут достигать 80%, в том числе на игры LostWinds и LostWinds2: Winter of the Melodias.
Самый популярный симулятор Frontier — Elite Dangerous отдают с 75% скидкой, за 175 грн вместо 702 грн.
Акции будут действовать до 8 апреля.
Также можно обратить внимание на такие предложения:
- Набор Frontier 25th Anniversary Collection — скидка 70% (2 027 грн, вместо 6 658 грн)
- Jurassic World Evolution — 75% скидка (289 грн, вместо 1 156 грн)
- Jurassic World Evolution: Premium Edition — скидка 66% (1 235 грн, вместо 3 625 грн)
- Struggling — 50% скидки (114 грн, вместо 229 грн);
- Planet Coaster — 75% скидки (260 грн, вместо 1 040 грн)
- Planet Zoo — скидка 50% (414 грн, вместо 830 грн).
Полный перечень скидочных предложений можно посмотреть на сайте.
Игровые новинки апреля 2021
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Источник: Steam
Фото: Steam