Как загадать желание на Благовещение: советы астролога

Астрологи считают 7 апреля самым удачным днем для того, чтобы загадывать желание на Благовещение. Именно в этот день появляются лучшие идеи для свершений, а все сокровенные желания начинают сбываться.

Факты ICTV желают лучшего для своих читателей, поэтому подготовили советы астролога относительно того, как загадать желание на Благовещение 2021 года.

Во время Благовещения сбывается все, что человек замыслит, рассказал астролог Влад Росс. По его словам, этот день также идеально подходит для того, чтобы зарегистрировать новое предприятие или объявить о помолвке.

Астролог советует загадать желание в вечернее время суток — лучше всего будет на закате, поскольку тогда будет чувствоваться сильная энергетика церковного праздника.

– Когда солнце будет заходить, нужно спроецировать свои мысли на будущее и написать на бумаге, чего вы хотите. После этого желательно прочесть молитву или мантру и спрятать записку с пожеланием при входе возле порога, чтобы желаемое пришло в вашу жизнь. Это пожелание оставьте там на целый год, — советует астролог.

Одиноким людям он посоветовал отправиться в церковь и поставить свечу. Стоя в храме, необходимо представить того, кого вы хотите видеть рядом с собой.

Благовещение 2021

7 апреля православные и греко-католики отмечают Благовещение — один из самых важных церковных праздников в христианстве.

Накануне праздника Благовещения 2021 обязательно нужно испечь булочки в форме птичек. По поверью, они извещают о приходе теплой весны.