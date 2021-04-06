День ангела Артема 6 апреля: поздравления и значение имени

День ангела Артема ежегодно празднуют 6 апреля. Мужчины, имеющие это имя, всегда достигают своей цели — они упорные, прилежные и волевые.
Мужское имя Артем по происхождению древнегреческое. Имя имеет две трактовки. Первое толкование связывает его с именем богини жизни и плодородия в Древней Греции — Артемиды. Второе же определяет значение имени как сильный мужчина с крепким здоровьем.
В этот день стоит поздравить своих знакомых Артемов. Всем людям приятно, когда им уделяют внимание, а тем более дружелюбному Артему.
Факты ICTV ценят своих читателей, поэтому подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Артема в СМС, стихах и открытках.
Поздравления с Днем ангела Артема в открытках
Поздравления с Днем ангела Артема в СМС и стихах
Артему счастья я желаю,
Тебя сегодня поздравляю,
Ты никогда не унывай,
И все обиды забывай,
Сегодня нужно веселиться —
Ведь празднику недолго длиться,
Пусть именины радуют,
Друзья дарами балуют!
***
Артем, с именинами тебя!
Наш сынок любимый.
Поздравляем мы любя,
И желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимым и любил,
Преодолевал невзгоды,
Ангел чтоб тебя хранил!
***
Артем, хочу тебе удачи
В день ангела я пожелать,
И жизненные все задачи
Легко и без забот решать.
Везенья я тебе желаю,
И много счастья всей душой,
Тебя, Артем, я поздравляю,
Успех шагает за тобой!
***
Поздравляю, Тёма! Желаю тебе всегда быть красавцем и счастливцем. Пусть каждый день наполняет тебя новыми силами, абсолютной уверенностью, яркими мечтами, высокими целями, гениальными идеями. Будь здоров, как богатырь, отважен, как рыцарь и благороден, как истинный король.
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Артём, поздравляю тебя от души и желаю побед на всех фронтах, улыбок и интуиции, будь всегда в хорошем настроении и не останавливайся перед трудностями. Желаю любви и счастья!
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С праздником, Артем! Желаю тебе всегда знать чего ты хочешь, не сомневаться в своих решениях и добиваться поставленных задач. Пусть твой веселый нрав, не даст остаться в одиночестве, а всегда притянет к тебе таких же харизматичных личностей.
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