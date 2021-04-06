День ангела Артема 6 апреля: поздравления и значение имени

День ангела Артема ежегодно празднуют 6 апреля. Мужчины, имеющие это имя, всегда достигают своей цели — они упорные, прилежные и волевые.

Мужское имя Артем по происхождению древнегреческое. Имя имеет две трактовки. Первое толкование связывает его с именем богини жизни и плодородия в Древней Греции — Артемиды. Второе же определяет значение имени как сильный мужчина с крепким здоровьем.

В этот день стоит поздравить своих знакомых Артемов. Всем людям приятно, когда им уделяют внимание, а тем более дружелюбному Артему.

Факты ICTV ценят своих читателей, поэтому подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Артема в СМС, стихах и открытках.

Поздравления с Днем ​​ангела Артема в открытках

Поздравления с Днем ​​ангела Артема в СМС и стихах

Артему счастья я желаю,

Тебя сегодня поздравляю,

Ты никогда не унывай,

И все обиды забывай,

Сегодня нужно веселиться —

Ведь празднику недолго длиться,

Пусть именины радуют,

Друзья дарами балуют!

***

Артем, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

***

Артем, хочу тебе удачи

В день ангела я пожелать,

И жизненные все задачи

Легко и без забот решать.

Везенья я тебе желаю,

И много счастья всей душой,

Тебя, Артем, я поздравляю,

Успех шагает за тобой!



***

Поздравляю, Тёма! Желаю тебе всегда быть красавцем и счастливцем. Пусть каждый день наполняет тебя новыми силами, абсолютной уверенностью, яркими мечтами, высокими целями, гениальными идеями. Будь здоров, как богатырь, отважен, как рыцарь и благороден, как истинный король.



***

Артём, поздравляю тебя от души и желаю побед на всех фронтах, улыбок и интуиции, будь всегда в хорошем настроении и не останавливайся перед трудностями. Желаю любви и счастья!



***

С праздником, Артем! Желаю тебе всегда знать чего ты хочешь, не сомневаться в своих решениях и добиваться поставленных задач. Пусть твой веселый нрав, не даст остаться в одиночестве, а всегда притянет к тебе таких же харизматичных личностей.

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