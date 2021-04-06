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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Умер Пол Риттер, сыгравший Дятлова в сериале Чернобыль

Умер британский актер Пол Риттер, сыгравший Дятлова в сериале Чернобыль. У него была опухоль мозга.

Пол Ріттер, актор із серіалу Чорнобиль

54-летний актер умер дома прошлой ночью, 5 апреля. Рядом с ним были жена Полли и сыновья Фрэнк и Ной.

Пол Риттер известный в основном второстепенными ролями в кино, в частности в фильме Гарри Поттер и Принц-полукровка и Квант милосердия, а также сериал Чернобыль, где он сыграл роль Анатолия Дятлова.

Кроме того, Риттер играл в театре. А в 2009-ом номинировался на премию Тони за главную роль в спектакле Нормандские завоевания.

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Фото: НВО

Источник: The Guardian

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