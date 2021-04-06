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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Порывы ветра и лавинная опасность: в Украине объявили штормовое предупреждение

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям объявила штормовое предупреждение на территории страны.

прогноз погоди_погода

Согласно данным ДСНС 6 апреля днем ​​почти на всей территории Украины ожидаются сильные порывы ветра 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).

В частности сильный ветер следует ожидать в центральных, восточных, западных и южных областях. В северных областях будут хорошие погодные условия.

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Также в этот день в связи со снегопадами на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Прогноз погоды в Украине на неделю

Синоптики прогнозируют на этой неделе в Украине преимущественно солнечную погоду. Однако периодически на территории страны будет дождь с мокрым снегом.

Подробный прогноз погоды на неделю и каких осадков ждать на территории Украины смотрите на сайте Факты ICTV.

Источник: ГСЧС

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