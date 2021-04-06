Благовещения Пресвятой Богородицы ежегодно отмечается 7 апреля. Это один из 12 главных праздников православной церкви, дата которого не меняется.

7 апреля Архангел Гавриил принес прекрасную весть Деве Марии о будущем рождении Сына Божьего — Иисуса Христа.

В народе Благовещения всегда было женским праздником-оберегом. Ведь в этот день все женщины обращались с молитвами до Пресвятой Богородицы и просили счастья, удачного замужества, благополучия в семье, здоровья детям и родным.

Приметы на Благовещение:

Если 7 апреля еще не прилетели ласточки — то весна будет поздней и холодной.

Если же в этот день будет ветер, иней или туман — то год будет урожайный.

Если на Благовещение солнце восходит утром на чистом небе, то весна будет ранняя, если вечером — поздняя.

Гроза в день и вечер Благовещения свидетельствует, что в этом году будет очень много орехов. А если будет идти в течение дня небольшой дождь — то осень будет богата урожаем грибов.

Если на небе мало звезд — то и кури будут нести мало яиц.

Человека, работающего на Благовещение, будет преследовать несчастья.

Если во время трапезы впустить крошки или пролить капли — то в доме будет много мух и блох.

7 апреля не можно надевать новую одежду, потому что она может вскоре порваться или испортиться.

Если на Благовещение человек будет здоров, сыт, одет и с деньгами, то в течение года у нее будет все хорошо.

Сны с 6 на 7 апреля предсказывают будущее, но сбудутся они не скоро. Сновидения, увиденное днем ​​7 апреля, исполняется через 6 месяцев.

Когда на Благовещение, идя по воду, девушка найдет цветок первоцвета, то этим летом она выйдет замуж.

В этот день нельзя отдавать что-то из дома, иначе судьба сложится так, что придет бедность.

Рыбаки верили, что если на Благовещение будет дождливая погода, то весь год будет хороший улов.

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Церковный календарь

2 мая 2021 православные христиане отмечают главный праздник — Светлое Христово Воскресение.

Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.

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