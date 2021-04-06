В северных областях, а местами в западных и центральных, на Благовещение, 7 апреля, ожидается низкая температура воздуха и мокрый снег. В то же время на Востоке Украины будет +18.

Такой прогноз на Благовещение озвучила синоптик Наталья Диденко.

— 7 апреля на территории Украины будут сосуществовать синоптические процессы, связанные с заходом воздушной массы арктического происхождения и влажного южного циклона, — так она объяснила синоптическую ситуацию.

По ее словам, завтра в северных, западных и центральных регионах до +1 +5 градусов.

А в восточных и южных регионах температура воздуха достигнет в течение дня +14 +18 градусов.

— Теплый воздух будет провоцировать преимущественно дождливую погоду. Дожди из-за деятельности активного циклона ожидаются на Востоке, Юге и во многих центральных областях, — рассказала Диденко.

Кроме того, взаимодействие северных и южных атмосферных процессов обусловит усиление ветра, добавила синоптик.

В Киеве на Благовещение, по прогнозам Диденко, ожидается похолодание до +3 +5, а дождь будет превращаться в мокрый снег.

Потепление и ясную погоду синоптик прогнозирует в выходные, 10-11 апреля.

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Источник: Наталя Діденко