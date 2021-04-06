PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Снег на Севере и +18 на Востоке: прогноз погоды на Благовещение в Украине

В северных областях, а местами в западных и центральных, на Благовещение, 7 апреля, ожидается низкая температура воздуха и мокрый снег. В то же время на Востоке Украины будет +18.

Весна

Такой прогноз на Благовещение озвучила синоптик Наталья Диденко.

— 7 апреля на территории Украины будут сосуществовать синоптические процессы, связанные с заходом воздушной массы арктического происхождения и влажного южного циклона, — так она объяснила синоптическую ситуацию.

По ее словам, завтра в северных, западных и центральных регионах до +1 +5 градусов.

А в восточных и южных регионах температура воздуха достигнет в течение дня +14 +18 градусов.

— Теплый воздух будет провоцировать преимущественно дождливую погоду. Дожди из-за деятельности активного циклона ожидаются на Востоке, Юге и во многих центральных областях, — рассказала Диденко.

Кроме того, взаимодействие северных и южных атмосферных процессов обусловит усиление ветра, добавила синоптик.

Читайте
Солнце, мокрый снег и дождь: прогноз погоды в Украине на неделю (КАРТА)

В Киеве на Благовещение, по прогнозам Диденко, ожидается похолодание до +3 +5, а дождь будет превращаться в мокрый снег.

Потепление и ясную погоду синоптик прогнозирует в выходные, 10-11 апреля.

Погода на Пасху 2021

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что на Пасху в этом году будет холодно, как и весь май.

Подробный прогноз погоды на Пасху 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Наталя Діденко

Фото: Unsplash

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка