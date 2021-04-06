Погода на 6 апреля в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 6 апреля в Украине будет безоблачной и солнечной, в некоторых областях следует ожидать мокрый снег.
Ветер преимущественно северо-западный, его скорость достигнет 7-12 м/с.
Подробнее о погоде в Украине 6 апреля — в материале Фактов ICTV.
На Востоке солнечно и тепло: дневная температура составит до 12°, ночью до 0°.
На Западе во всех областях пройдут осадки с мокрым снегом: дневная температура до 7°, ночью до -1°.
На Юге традиционно теплое: синоптики прогнозируют, что днем термометры покажут до 13°, ночью до 3°.
На Севере также солнечно: днем местами до 11°, ночью местами до 1°.
В Центре без осадков, весь день будет солнечным: ночью до 3°, днем до 12°.
В Киеве синоптики прогнозируют до 12° днем, вечером столбик термометра опустится до 3°.
Погода в Украине в апреле 2021
В 2021 году погода в Украине в апреле будет умеренно весенней.
Теплые дни будут чередоваться с прохладными, когда температура воздуха составит максимум 6°.
3-5 апреля синоптики прогнозируют снижение температуры и осадки.