Погода на 6 апреля в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода 6 апреля в Украине будет безоблачной и солнечной, в некоторых областях следует ожидать мокрый снег.

Ветер преимущественно северо-западный, его скорость достигнет 7-12 м/с.

Подробнее о погоде в Украине 6 апреля — в материале Фактов ICTV.

На Востоке солнечно и тепло: дневная температура составит до 12°, ночью до 0°.

На Западе во всех областях пройдут осадки с мокрым снегом: дневная температура до 7°, ночью до -1°.

На Юге традиционно теплое: синоптики прогнозируют, что днем ​​термометры покажут до 13°, ночью до 3°.

На Севере также солнечно: днем ​​местами до 11°, ночью местами до 1°.

В Центре без осадков, весь день будет солнечным: ночью до 3°, днем ​​до 12°.

В Киеве синоптики прогнозируют до 12° днем, вечером столбик термометра опустится до 3°.

Погода в Украине в апреле 2021

В 2021 году погода в Украине в апреле будет умеренно весенней.

Теплые дни будут чередоваться с прохладными, когда температура воздуха составит максимум 6°.

3-5 апреля синоптики прогнозируют снижение температуры и осадки.