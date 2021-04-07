В Великобритании приостановили испытания вакцины AstraZeneca на детях

В Великобритании приостановили испытания вакцины AstraZeneca от коронавируса на детях и подростках.
Соответствующее исследование проводили ученые Оксфорда.
Журналистам представитель университета объяснил, что никаких проблем при вакцинации детей не возникало.
Однако существует потенциальный риск подтверждения того, что препарат провоцирует повышенное свертывание крови у пациентов.
Испытания вакцины AstraZeneca на детях и подростках в Оксфордском университете продолжат только после официального опровержения связи препарата и возникновения тромбоза в организме человека, которому его ввели.
Вакцинация детей в Великобритании
Тестовая вакцинация подростков и детей в Великобритании началась в середине февраля.
К испытанию были привлечены более 200 несовершеннолетних британцев в возрасте от 6 до 17 лет.
Исследование ведущих педиатров проходило под руководством Оксфордского университета.
Источник: Wall Street Journal