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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

В Великобритании приостановили испытания вакцины AstraZeneca на детях

В Великобритании приостановили испытания вакцины AstraZeneca от коронавируса на детях и подростках.

В Великобритании приостановили испытания вакцины AstraZeneca на детях

Соответствующее исследование проводили ученые Оксфорда.

Журналистам представитель университета объяснил, что никаких проблем при вакцинации детей не возникало.

Однако существует потенциальный риск подтверждения того, что препарат провоцирует повышенное свертывание крови у пациентов.

Испытания вакцины AstraZeneca на детях и подростках в Оксфордском университете продолжат только после официального опровержения связи препарата и возникновения тромбоза в организме человека, которому его ввели.

Вакцинация детей в Великобритании

Тестовая вакцинация подростков и детей в Великобритании началась в середине февраля.

К испытанию были привлечены более 200 несовершеннолетних британцев в возрасте от 6 до 17 лет.

Исследование ведущих педиатров проходило под руководством Оксфордского университета.

Источник: Wall Street Journal

Фото: Depositphotos

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