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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

От Covid-19 в Украине будут вакцинировать раз в год — прогноз Радуцкого

Украине необходимо привыкать к новой реальности, что вакцинироваться от коронавируса придется раз в год, как, например, от гриппа.

вакцинація

Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, пока не будет провакцинировано 80% населения земного шара, пандемия не закончится, поскольку вирус мутирует.

— У нас новая реальность не только с локдаунами, у нас новая реальность и с вакцинацией. Мы уже привыкли, что раз в году нужно вакцинироваться от гриппа, и мой прогноз, что раз в году теперь нужно будет вакцинироваться от Covid, — считает нардеп.

Более того, Радуцкий убежден, что с учетом постоянных мутаций вакцину от коронавируса ежегодно придется адаптировать, как это происходит и с сыворотками от гриппа.

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В Минздраве планируют в ближайшее время объявить о закупке еще 10 млн доз вакцины от коронавируса, которые будут поставляться в течение 2021 года.

На сегодняшний день Украина законтрактовала 22 млн доз вакцины от Covid-19, в частности 14 млн по контракту на закупку и 8 млн — в рамках механизма COVAX.

Источник: РБК-Украина

Фото: Getty Images

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