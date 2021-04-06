Выходные в апреле 2021: сколько дней будут отдыхать украинцы

В апреле 2021 года украинцы будут отмечать сразу несколько праздничных дат, однако дополнительные выходные за них не предусматриваются.

Во втором месяце весны будет 22 рабочих дня. Однако отдыхать в апреле украинцы будут восемь дней.

Среди них четыре субботы и четыре воскресенья. В целом выходные дни будут 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 и 25 апреля.

Во второй месяц весны также будет многодневный Великий пост, Благовещение Пресвятой Богородицы, Вербное воскресенье, а также Страстная седмица, которая традиционно передует Пасхе.

Государственные праздники 2021

Календарь государственных праздников на 2021 год насчитывает много официальных праздничных дат. Всего в 2021 году украинцы буду работать 250 дней, а отдыхать — 115 календарных дней.

Среди важных дат будут также особенные христианские праздники — например, Страстная седмица, Пасха, Троица и другие даты, однако не за все из них предусматриваются дополнительные выходные.

В Украине будут нерабочие дни в честь нескольких праздников, среди которых Пасха, Троица, День Конституции, День независимости, День защитника Украины и другие особенные даты.