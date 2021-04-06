7 апреля празднуют Всемирный день здоровья. Праздник отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения.

Верующие сегодня отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы.

Название праздника передает главный смысл связанного с ним события: Дева Мария узнала благую весть о зачатии Христа.

Именины 7 апреля

7 апреля именины отмечают: Мария, Иосиф, Савва, Василий, Гавриил, Устим, Феодосий, Пелагея.

Приметы на 7 апреля

Если сегодня в небе не видно ласточек, то весна будет холодной.

Если яркое солнце светит утром, то весна будет ранней.

Снег на полях — не будет урожая.

Дождь — к большому урожаю ржи и грибов.

Как Благовещение проведешь, так весь год и проживешь.

Какое Благовещение, такая и Пасха.

Что нельзя делать 7 апреля

Сегодня религиозный праздник, поэтому работать запрещено.

Не ссорьтесь, иначе негатив распространится на весь год.

Календарь праздников на апрель

В полном календаре праздников на апрель 2021 собраны интересные даты и профессиональные праздники.

Во втором месяце весны поздравляют геологов, веб-мастеров, секретарей и психологов.

Международный день секретаря приходится на 21 апреля, а Всеукраинский день психолога — на 23 апреля.