7 апреля празднуют Всемирный день здоровья. Праздник отмечается ежегодно в день создания в 1948 году Всемирной организации здравоохранения.
Верующие сегодня отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы.
Название праздника передает главный смысл связанного с ним события: Дева Мария узнала благую весть о зачатии Христа.
Именины 7 апреля
7 апреля именины отмечают: Мария, Иосиф, Савва, Василий, Гавриил, Устим, Феодосий, Пелагея.
Приметы на 7 апреля
- Если сегодня в небе не видно ласточек, то весна будет холодной.
- Если яркое солнце светит утром, то весна будет ранней.
- Снег на полях — не будет урожая.
- Дождь — к большому урожаю ржи и грибов.
- Как Благовещение проведешь, так весь год и проживешь.
- Какое Благовещение, такая и Пасха.
Что нельзя делать 7 апреля
- Сегодня религиозный праздник, поэтому работать запрещено.
- Не ссорьтесь, иначе негатив распространится на весь год.
Календарь праздников на апрель
В полном календаре праздников на апрель 2021 собраны интересные даты и профессиональные праздники.
Во втором месяце весны поздравляют геологов, веб-мастеров, секретарей и психологов.
Международный день секретаря приходится на 21 апреля, а Всеукраинский день психолога — на 23 апреля.