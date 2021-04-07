Украина сможет полностью справиться с эпидемией коронавируса к концу 2021 года, если удастся убедить 70% населения пройти вакцинацию.

Такой прогноз озвучил на заседании Кабмина 7 апреля министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Минздрав разработал Национальный план вакцинации, в котором будет предусмотрено минимальное количество прививок, чтобы охватить 70% населения – “это около 6 млн вакцинаций в месяц, или 270 тыс. прививок в сутки без выходных”.

— У нас уже есть контракты на поставку 24 млн доз вакцин, — добавил министр.

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По состоянию на 7 апреля на коронавирус в Украине заболели еще 15 415 человек. Общее количество инфицированных достигло 1 784 579 случаев.

За последние сутки 5 587 пациентов госпитализированы, от осложнений умер 481 человек, а выздоровели – 11 472.