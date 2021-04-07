Куда поехать на майские праздники 2021 — лучшие страны для отдыха

Пандемия — не приговор для отдыха за границей, главное — это осторожность и соблюдение ограничений. Факты ICTV узнали, куда рекомендуют путешествовать туроператоры на майские праздники, и готовы рассказать вам.

Самые популярные открытые для украинцев страны — Турция, Египет, Грузия, Армения, Узбекистан, Доминикана и Мексика, рассказали нам в турагентстве Калипсо Украина.

Турагентство Феерия Путешествий также рекомендовало Турцию, Египет, Доминикану и Армению.

Традиционно в топе Турция и Египет, так как они предлагают отдых на любой вкус и кошелек.

Египет

Египет является королем майского отдыха, так как именно в это время там по-летнему тепло, синоптики прогнозируют до +30 °в этом месяце.

Самые востребованные курорты, как и всегда — теплый Шарм-эль-Шейх, спокойная Хургада и король дайвинга Марса Алам.

Наибольшей популярностью среди них пользуется именно Шарм-эль-Шейх, самые дешевые туры стартуют с $350 за человека, за которые предоставляют три дня проживания в трехзвездочном отеле Шарм-эль-Шейха с завтраками, а за цену от $450 можно разместиться в четырехзвездочном отеле с ол-инклюзив.

Развлечения в это время года можно выбрать для каждого, ведь погода подходит как для пляжного отдыха, на который туроператоры предусматривают свободное время, так и для обзорных экскурсий по старому Шарм-эль-Шейху и другим туристическим жемчужинам, например, по монастырю Святой Екатерины.

Билеты на все экскурсии, предусмотренные вашим туром, заложены в общую стоимость, а если вы хотите попасть к достопримечательности, которая не входит в программу — это возможно за дополнительную плату, уточните стоимость у туроператора.

Условия въезда:

отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48-96 часов до вылета и переведенный на английский;

виза туристам из Украины не нужна;

тест не входит в стоимость тура;

в стоимость входит медицинское страхование;

перелет из Киева не входит в стоимость.

Турция

В этом году страна заявила большое количество чартерных рейсов и новых направлений. Очень популярным курортом на майские праздники в Турции является Каппадокия, так как он сочетает и туристические локации, и прекрасные пляжи.

Цена за путешествие в теплую сказку для одного человека стартует от $470 за четыре дня и три ночи, которые вы будете жить в трехзвездочном отеле с питанием, и перелет из Киева.

В Каппадокии обязательно посмотрите на пещерные церкви и долину воздушных шаров, а лучше попробуйте полетать сами, правда, за это придется доплатить — в зависимости от количества человек в группе и времени, цена стартует от $200.

За другие экскурсии, предусмотренные туром, дополнительно платить не нужно.

Условия въезда:

отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48-96 часов до вылета и переведенный на английский;

виза туристам из Украины не нужна;

тест не входит в стоимость тура;

в стоимость входит медицинское страхование.

Армения

Армения является несколько более демократичной. Сначала нужно определиться с размещением в гостинице, так как в данном случае это сильно влияет на цену путевки.

Во время такого тура можно посетить старинные скальные монастыри и выпить вина из уникальных сортов винограда.

Отдых на пять дней с размещением в трехзвездочном отеле с завтраком и полным питанием будет стоить от $298 для одного человека, но погода будет больше похожа на украинскую — от + 18° до + 19°.

Условия въезда:

отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48-96 часов до вылета и переведенный на английский;

виза туристам из Украины не нужна;

тест и медицинское страхование не входят в стоимость тура;

перелет из Киева также не входит в стоимость.

Грузия

Это также очень популярный и демократичный курорт, здесь за $375 за человека можно отдыхать целую неделю и посетить 5 различных городов: Тбилиси, Мцхету, Кахетию, Телави и Батуми. Жить туристы будут в трехзвездочном отеле с завтраком в Тбилиси.

Погода вначале мая будет теплой, но не жаркой, температура составит от + 20° до + 21°, что идеально подходит для подъема на гору Гомбори.

Условия въезда:

ПЦР-тест с собой везти не нужно, его надо сделать в самой Грузии, через 3 дня после прибытия;

виза туристам из Украины не нужна;

тест не входит в стоимость тура;

стоимость перелета из Киева не входит в стоимость тура.

Узбекистан

Если вас привлекает Азия, посетите Узбекистан, тем более, что погода будет способствовать прогулкам и длинным пешим маршрутам. Температура воздуха составит около 24°, а цена пятидневного тура для одного стартует от $600.

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За эти деньги турагентство обещает размещение в модном бутик-отеле с завтраком.

Стоит отметить, что в турах эконом-класса перемещение между городами будет осуществляться по железной дороге, стоимость билетов также входит в стоимость тура.

Условия въезда:

отрицательный ПЦР-тест, сделанный по 48-96 часов до вылета и переведенный на английский;

виза туристам из Украины не нужна;

тест не входит в стоимость тура;

перелет из Киева и медицинское страхование не входят в стоимость.

Доминикана

Новым направлением для украинских туристов является Доминикана. Карантин здесь значительно лояльнее. Но и туры в эту страну предлагают минимум на 10 суток, поэтому цена для одного человека составит $1 600 и более.

В нее входит перелет, проживание в четырехзвездочном отеле, питание ол-инклюзив, а также экскурсии по Саоне, мангровым лесам и другие (зависит от выбранной вами путевки).

Условия въезда:

отрицательный ПЦР-тест не нужен;

виза туристам из Украины не нужна;

в стоимость входит медицинское страхование;

тест не входит в стоимость тура;

перелет из Киева входит в стоимость.

Мексика

Еще одним вариантом длительного отдыха является Мексика. Самые дешевые туры для одного человека будут стоить от $1 600 за 10 дней, в них также входят проживание в четырехзвездочных отелях с питанием, перелет из Киева и все обзорные экскурсии по Мехико, Оахаке и всем другим городам, что предусмотрены туром.

Условия въезда:

отрицательный ПЦР-тест не нужен;

нужна виза, оформлением придется заняться самостоятельно;

тест не входит в стоимость тура.

Виза бесплатна для туристов, но документы нужно подавать за три недели до путешествия.

Возвращение в Украину

Для того, чтобы попасть в Украину, обязательно нужно иметь с собой отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия, или пройти двухнедельную самоизоляцию с приложением Дія.

Такое решение принял Кабмин на внеочередном заседании 22 марта.

В правительстве отметили, что самоизоляция не нужна детям до 12 лет.