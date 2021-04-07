7 апреля ежегодно отмечается Благовещения Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников православной церкви, дата которого не меняется.

В этот день Архангел Гавриил принес прекрасную весть Деве Марии о будущем рождении Сына Божьего — Иисуса Христа.

В народе Благовещения всегда было женским праздником-оберегом. Ведь в этот день все женщины обращались с молитвами до Пресвятой Богородицы и просили счастья, удачного замужества, благополучия в семье, здоровья детям и родным.

Приметы на Благовещение:

Если 7 апреля еще не прилетели ласточки — то весна будет поздней и холодной.

Если день будет ветреным с утренним туманом — лето будет урожайным.

Если на Благовещение солнце восходит утром на чистом небе, то весна будет ранняя, если вечером — поздняя.

Если в этот день будет мороз — к хорошему сбора огурцов, груздей, а гроза — к теплому летнему дню и к большому количеству орехов.

Если на небе мало звезд — то и кури будут нести мало яиц.

Если 7 апреля на крыше дома лежит снег — то будет он еще через месяц в поле.

Если во время трапезы впустить крошки или пролить капли — то в доме будет много мух и блох.

7 апреля не можно надевать новую одежду, потому что она может вскоре порваться или испортиться.

Если на Благовещение человек будет здоров, сыт, одет и с деньгами, то в течение года у нее будет все хорошо.

Сны с 6 на 7 апреля предсказывают будущее, но сбудутся они не скоро. Сновидения, увиденное днем ​​7 апреля, исполняется через 6 месяцев.

Когда на Благовещение, идя по воду, девушка найдет цветок первоцвета, то этим летом она выйдет замуж.

В этот день нельзя отдавать что-то из дома, иначе судьба сложится так, что придет бедность.

Рыбаки верили, что если на Благовещение будет дождливая погода, то весь год будет хороший улов.

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Церковный календарь

2 мая 2021 православные христиане отмечают главный праздник — Светлое Христово Воскресение.

Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.

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