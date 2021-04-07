Этот праздник является третьим по значению после Пасхи и Рождества Христова.
Благовещение означает благая или добрая весть. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о грядущем рождении Иисуса Христа.
Сегодня принято поздравлять друг друга и говорить добрые слова.
Факты ICTV подготовили для вас 10 лучших поздравлений родным и близким.
Я в Благовещение желаю вам,
Чтоб жизнь была всегда добра!
Чтоб долгожданной весть была,
Благою радости полна!
Чтоб с Господом в душе жилось,
И с верой вам все удалось,
И Пресвятая Богородица Мария
Чтоб защищала вас от злого мира!
***
Пусть Благовещенье придет
И вам здоровье принесет,
Пускай Господь благословит,
Пускай за все вознаградит.
Живите весело всегда,
Чтоб не пришла к вам в дом беда,
Чтоб скука чуждой вам была,
И радость вас найти смогла!
***
Благовещенье пришло,
Нам улыбки принесло.
С этим теплым ветерком
Пусть придет удача в дом.
Пусть мечты осуществит,
И здоровьем наградит.
Мы желаем вам добра,
Чтоб любовь всегда цвела.
***
С Благовещением светлым поздравляю,
Богородица пускай тебя хранит.
В добром здравии быть вечно пожелаю,
И забыть боль поражений и обид.
Чудеса пусть душу освещают,
Новостей не будет о плохом.
Тонны счастья сердце пусть вмещает,
И друзьями полон будет дом.
***
Благая весть наградой стала
За то, что верой лишь жила,
Благословенная Мария
У Бога милость обрела.
И в Благовещенье желаю
Тебе с любовью в сердце жить
От будних дней не унывая,
И верой в Бога дорожить!
***
Желаю в Благовещенье любви,
Чтобы мечты легко сбылись твои,
В молитвах чаще бога вспоминай –
И он тебя услышит, так и знай.
Пускай прославят добрые дела,
И с уст слетают теплые слова,
Пусть планы исполняются твои,
Надежды и везения, любви!
***
С Благовещением вас!
Пожеланья есть у нас –
Не болеть мы вам желаем,
С днем святым вас поздравляем.
Пусть везет во всем всегда,
Не грустите никогда,
Что бы ни было – вперед!
Впереди удача ждет.
***
Пусть в Благовещенье, сегодня,
Все будет ярким и святым,
Чтоб только милостью Господней
Волненья превратились в дым,
Пусть будет искренним везенье,
Пусть будет радость и мечты,
Чтоб прочь откинув все сомненья
Счастливым оставался ты!
***
Благовещение здесь,
Чудо-праздник в мире есть,
Православные его
Любят, знать, сильней всего.
Для тебя благая весть
У меня, пожалуй, есть:
Ведь добра тебе желаю,
С днем прекрасным поздравляю!
***
Светлый праздник Благовещенья
В гости к нам уже пришел!
Пусть тебе живется весело,
Чтобы счастье вдруг нашел,
Пусть исполнятся желания,
И случатся чудеса!
Пусть на сердце будет радостно,
И сияют пусть глаза!
Церковный календарь
2 мая 2021 православные христиане отмечают главный праздник — Светлое Христово Воскресение.
Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.
Детальное церковный календарь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.