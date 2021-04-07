Этот праздник является третьим по значению после Пасхи и Рождества Христова.

Благовещение означает благая или добрая весть. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о грядущем рождении Иисуса Христа.

Сегодня принято поздравлять друг друга и говорить добрые слова.

Факты ICTV подготовили для вас 10 лучших поздравлений родным и близким.

Я в Благовещение желаю вам,

Чтоб жизнь была всегда добра!

Чтоб долгожданной весть была,

Благою радости полна!

Чтоб с Господом в душе жилось,

И с верой вам все удалось,

И Пресвятая Богородица Мария

Чтоб защищала вас от злого мира!

***

Пусть Благовещенье придет

И вам здоровье принесет,

Пускай Господь благословит,

Пускай за все вознаградит.

Живите весело всегда,

Чтоб не пришла к вам в дом беда,

Чтоб скука чуждой вам была,

И радость вас найти смогла!

***

Благовещенье пришло,

Нам улыбки принесло.

С этим теплым ветерком

Пусть придет удача в дом.

Пусть мечты осуществит,

И здоровьем наградит.

Мы желаем вам добра,

Чтоб любовь всегда цвела.

***

С Благовещением светлым поздравляю,

Богородица пускай тебя хранит.

В добром здравии быть вечно пожелаю,

И забыть боль поражений и обид.

Чудеса пусть душу освещают,

Новостей не будет о плохом.

Тонны счастья сердце пусть вмещает,

И друзьями полон будет дом.

***

Благая весть наградой стала

За то, что верой лишь жила,

Благословенная Мария

У Бога милость обрела.

И в Благовещенье желаю

Тебе с любовью в сердце жить

От будних дней не унывая,

И верой в Бога дорожить!

***

Желаю в Благовещенье любви,

Чтобы мечты легко сбылись твои,

В молитвах чаще бога вспоминай –

И он тебя услышит, так и знай.

Пускай прославят добрые дела,

И с уст слетают теплые слова,

Пусть планы исполняются твои,

Надежды и везения, любви!

***

С Благовещением вас!

Пожеланья есть у нас –

Не болеть мы вам желаем,

С днем святым вас поздравляем.

Пусть везет во всем всегда,

Не грустите никогда,

Что бы ни было – вперед!

Впереди удача ждет.

***

Пусть в Благовещенье, сегодня,

Все будет ярким и святым,

Чтоб только милостью Господней

Волненья превратились в дым,

Пусть будет искренним везенье,

Пусть будет радость и мечты,

Чтоб прочь откинув все сомненья

Счастливым оставался ты!

***

Благовещение здесь,

Чудо-праздник в мире есть,

Православные его

Любят, знать, сильней всего.

Для тебя благая весть

У меня, пожалуй, есть:

Ведь добра тебе желаю,

С днем прекрасным поздравляю!

***

Светлый праздник Благовещенья

В гости к нам уже пришел!

Пусть тебе живется весело,

Чтобы счастье вдруг нашел,

Пусть исполнятся желания,

И случатся чудеса!

Пусть на сердце будет радостно,

И сияют пусть глаза!

Церковный календарь

2 мая 2021 православные христиане отмечают главный праздник — Светлое Христово Воскресение.

Всего в церковном календаре 12 двунадесятых праздников, три из которых зависят от даты Пасхи — Вход Господень в Иерусалим, Вознесение и Троица.

Детальное церковный календарь 2021 — смотрите на Фактах ICTV.