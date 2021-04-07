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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Поздравления с Благовещением 2021 в картинках

Ежегодно 7 апреля православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы. Это является третьим по значению праздником после Рождества Христова и Пасхи.

Поздравления с Благовещением 2021 в картинках

В этот день архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть. Он сообщил, что она станет матерью Сына Божьего.

Сегодня принято поздравлять друг друга, говорить добрые слова и желать всего самого наилучшего.

Факты ICTV создали для вас лучшие открытки и картинки с поздравлениями с Благовещением.

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Благовещение и Родительская суббота: церковный календарь на апрель 2021

Благовещение 2021 — поздравления в картинках

Благовещение 2021 — поздравления в картинках

Благовещение 2021 — поздравления в картинках

Благовещение 2021 — поздравления в картинках

Благовещение 2021 — поздравления в картинках

Церковный календарь 2021

Миллионы украинцев уважают православные традиции и отмечают важные христианские даты в кругу семьи.

Полный календарь церковных праздников на апрель 2021 читайте на Фактах ICTV.

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