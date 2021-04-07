7 апреля все православные христиане празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы — один из 12 великих церковных праздников.

Благовещение означает благая или добрая весть. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о грядущем рождении Иисуса Христа.

К этому празднику верующие украшают свои дома белыми лилиями и идут в церковь.

Факты ICTV собрали для вас лучшие СМС-поздравления с Благовещением. Если вы в этот день не сможете пойти в церковь, то поздравить своих родных можно будет, отправив им короткое сообщение.

Пусть свеча горит, не гаснет,

К нам пришел великий праздник,

Радуйтесь, ликуйте все,

Мира, счастья на Земле!

***

С Благовещеньем вас поздравляю!

Светлой радости в жизни желаю.

Пусть сегодня к вам ангел придет

И благую вам весть принесет.

***

С Благовещеньем вас поздравляю

И желаю вам много добра.

В жизни счастья конечно желаю,

Ну а в доме, уюта, тепла.

***

Вас с Благовещеньем я поздравляю,

Жизнь пусть все лучшее вам принесет!

Счастья, здоровья, удачи желаю,

Пусть и в работе безмерно везет!

***

Нынче птицы все запели,

Им негоже гнезда вить —

В день торжественный апреля

Богородицу гневить.

Праздник! Праздник! Весть благая

Пусть приходит в каждый дом.

Пусть вас ангел охраняет,

Бережет в ночи и днем!

***

С Благовещением поздравляю!

Больше в жизни радостных вестей.

Счастье в доме было чтоб без края.

Рядом — добрых, любящих людей.

***

В день Благовещения вам желаю я

Солнышка весеннего, радости, добра.

Пусть в великий праздник дома будет счастье,

Стороной обходят невзгоды и ненастье,

Пусть все ваши помыслы будут чисты,

Мира, теплоты вам, и большой любви!

Приметы на Благовещение

Издавна наши предки Благовещение считали женским праздником-оберегом. Поэтому до сих пор в этот день во время богослужения женщины просят у Пресвятой Богородицы счастья, удачного замужества, благополучия в семье, здоровья детям и родным.

Также 7 апреля наши предки всегда следили за погодой. Они считали, если в этот день еще не прилетели ласточки, то весна будет поздней и холодной.

Больше примет на Благовещение 2021 можно посмотреть в нашем материале.