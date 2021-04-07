Погода 7 апреля в Украине будет снежной и дождливой. Ветер днем ​​будет северо-западным, ночью – юго-западным, его скорость будет достигать 7-12 м/с.

На Востоке ожидается дождь круглые сутки. Температура воздуха составит до +15° днем и до +5° ночью.

На Западе синоптики прогнозируют мокрый снег. Теплее всего будет в Волынской области – до +7°. В этом же регионе и соседней Ровенской области будет самая холодная ночь – до -3°.

На Юге пойдет дождь. Днем столбики термометров покажут до +15°, ночью – до +8°.

На Севере 7 апреля ожидаются дожди с мокрым снегом. Дневная температура составит до +7°, ночная – +4°.

В Центре, по прогнозу Укргидрометцентра, также будут осадки. Днем столбики термометров поднимутся до +11°, ночью – до +4°.

Дожди с мокрым снегом 7 апреля будут идти и в Киеве. Днем следует рассчитывать на +4°, ночью – на +2°.

Погода в Украине на неделю

К концу рабочей недели, 9 апреля, на смену дождям и снегам придет солнце. Лишь в Крыму возможен небольшой дождь.

Температура воздуха будет составлять до +11°.

Подробнее о погоде в Украине на неделю читайте в материале Фактов ICTV.