SpaceX запустила ракету-носитель с новой группой спутников Starlink

Компания SpaceX запустила на орбиту тяжелую ракету-носитель Falcon 9 со спутниками компании Starlink.
На борту ракеты находилось 60 микроспутников Starlink. Об этом сообщили в Twitter компании.
Старт из космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, состоялся в 12.34 по времени Восточного побережья США, а точнее в 19.34 по киевскому времени.
Watch Falcon 9 launch 60 Starlink satellites to orbit → https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/VynQjPcYI8
— SpaceX (@SpaceX) April 7, 2021
Предыдущий запуск Falcon 9 состоялся в середине марта. Тогда на орбиту запустили также 60 спутников Starlink.
Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась во время пяти запусков. Сотрудники SpaceX планируют снова вернуть этот элемент Falcon 9 на Землю. Поэтому ожидается, что после старта ступень в автоматическом режиме плавно опустится на плавучую платформу Of Course I Still Love You (Конечно, я все еще люблю тебя) в Атлантическом океане. Эта технология позволяет компании удешевлять стоимость очередных запусков носителей.
Примерно за час и четыре минуты после запуска ракета должна вывести все спутники на орбиту.
Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа к интернету благодаря развертыванию на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и введение их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.
Первые 60 аппаратов Starlink вывели в космос еще в мае 2019 года.
В начале апреля на ферме в штате Вашингтон обнаружили один из обломков Falcon 9. Фермер, который его обнаружил сказал, что обломок был размером с боксерскую грушу и в результате падения он оставил след на земле.
Позже в SpaceX подтвердили, что находка — часть ракеты, которую запустила компания.
Источник: SpaceX