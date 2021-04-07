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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Известные спортсмены будут проводить бесплатные уроки в парках – стартовал соцпроект

Активные парки — локации здоровой Украины. Такое название получил социальный проект популяризации спорта и двигательной активности, который утвердил Кабмин на заседании 7 апреля.

Біг

Согласно постановлению, в Украине создадут единую онлайн-платформу, через которую украинцы смогут получать консультации ведущих спортсменов. Также их будут привлекать к проведению занятий.

Кроме того, в регионах Украины должны открыть пункты бесплатного проката инвентаря и оборудования.

Кабмин обязал местные органы власти в месячный срок разработать план мероприятий по оздоровительной подвижности граждан в местах массового отдыха.

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Фото: Dreamstime

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