Известные спортсмены будут проводить бесплатные уроки в парках – стартовал соцпроект

Активные парки — локации здоровой Украины. Такое название получил социальный проект популяризации спорта и двигательной активности, который утвердил Кабмин на заседании 7 апреля.

Согласно постановлению, в Украине создадут единую онлайн-платформу, через которую украинцы смогут получать консультации ведущих спортсменов. Также их будут привлекать к проведению занятий.

Кроме того, в регионах Украины должны открыть пункты бесплатного проката инвентаря и оборудования.

Кабмин обязал местные органы власти в месячный срок разработать план мероприятий по оздоровительной подвижности граждан в местах массового отдыха.