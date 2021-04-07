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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Какой праздник 8 апреля

В 2021 году 8 апреля отмечают несколько знаменательных дат. Среди них также есть церковных праздники. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 8 апреля.

Какой праздник 8 апреля

8 апреля — какой сегодня праздник

8 апреля украинцы отмечают день Гавриила и Василия. Архангел Гавриил считался особо приближенным к Богу. Его очень уважают в христианстве, исламе, иудаизме.

Народ дал ему имя Благовест, узнав о том, что именно Архангел Гавриил возвестил о рождении Иисуса Марией. Как это ни парадоксально, но у древних славян бытовало мнение о том, что все, что создалось в этот день, будет уродливым — к счастью, это не правда.

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По этой причине 8 апреля пытались даже не прясть, иначе получалась якобы нехорошая одежда, которую никто не хотел носить и покупать. Кстати, аналогичное поверье существовало на Рождество.

Именины 8 апреля

8 апреля именины отмечают несколько обладателей прекрасных имен — Алла, Василий, Анна, Гавриил, Ириней, Лариса, Марк.

Приметы на 8 апреля

  • Если позеленела черемша, то пришло время сажать ранний картофель.
  • Зацвела верба — пора выставлять пчел на пасеке.
  • Какая погода на Гавриила, такая будет и на Сергея-курятника (8 октября).
  • Заморозки — до холодной и затяжной весны.
  • Сны с 7 на 8 апреля могут осуществиться в течение недели.

Что нельзя делать 8 апреля

  • Нельзя ссориться и ругаться;
  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом;
  • Нельзя желать кому-то зла;
  • Нельзя злоупотреблять вредными привычками;
  • Нельзя употреблять спиртное.

Церковный календарь 2021

В 2021 году в Украине будет ряд важных праздников. Согласно церковному календарю на 2021 год, в апреле будет по меньшей мере три праздничные даты.

10 апреля будет Суббота четвертой седмицы Великого поста, 24 апреля – Лазарева суббота, а 25 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Фото: Pexels

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