Уже с 1 декабря 2021 в Украине заработает упрощенная процедура смены мобильного оператора с сохранением номера телефона. Теперь на это понадобятся сутки, а не 3-4, как сейчас.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Там уверяют, что это значительно облегчит жизнь украинцев, желающих оставить свой номер, но сменить оператора.
Для этого достаточно будет обратиться только к новому мобильному оператору, а не к обоим. Договор с прежней компанией разорвется автоматически.
Пользователи без контракта также смогут оставить свой номер при смене оператора по упрощенной процедуре. Им не нужна регистрация у предыдущего оператора.
Услуга смены мобильного оператора с сохранением номера доступна в Украине с 1 мая 2019 года, однако за два года компании, которые получили почти 200 тыс. официальных обращений, отказали 40% заявителей. Причина – бюрократизированность процессов.
По статистике, ежегодно более 7 млн абонентов отказываются от мобильных операторов, хотя потенциально могли бы воспользоваться этой услугой.