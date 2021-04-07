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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Изменение мобильного оператора с сохранением номера за сутки — дата запуска

Уже с 1 декабря 2021 в Украине заработает упрощенная процедура смены мобильного оператора с сохранением номера телефона. Теперь на это понадобятся сутки, а не 3-4, как сейчас.

Смартфон

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Там уверяют, что это значительно облегчит жизнь украинцев, желающих оставить свой номер, но сменить оператора.

Для этого достаточно будет обратиться только к новому мобильному оператору, а не к обоим. Договор с прежней компанией разорвется автоматически.

Пользователи без контракта также смогут оставить свой номер при смене оператора по упрощенной процедуре. Им не нужна регистрация у предыдущего оператора.

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Услуга смены мобильного оператора с сохранением номера доступна в Украине с 1 мая 2019 года, однако за два года компании, которые получили почти 200 тыс. официальных обращений, отказали 40% заявителей. Причина – бюрократизированность процессов.

По статистике, ежегодно более 7 млн ​​абонентов отказываются от мобильных операторов, хотя потенциально могли бы воспользоваться этой услугой.

Источник: Министерство цифровой трансформации

Фото: Dreamstime

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