День ангела — Ларисы (8 апреля): поздравления и значение имени

8 апреля по церковному календарю отмечают день ангела Ларисы. Имя с древнегреческого переводится как сладкая, приятная.
Покровительницей этого имени является мученица Лариса Готфская, которая была родом из Крыма и погибла за свою веру.
Факты ICTV публикуют лучшие открытки с Днем ангела Ларисы, чтобы вы не забыли поздравить обладательниц этого имени.
Календарь церковных праздников на апрель
Согласно церковному календарю 2021, до 30 апреля продлится многодневный Великий пост.
7 апреля верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, 24 апреля отмечается Лазарева Суббота, а 25 апреля — Вербное воскресенье, во время которого нужно почтить память Иисуса веточкой вербы.
Полный календарь праздников на апрель 2021, читайте на сайте Факты ICTV.
Фото: Glavikona