PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Открытки с днем ангела Ларисы

8 апреля по церковному календарю отмечают день ангела Ларисы. Имя с древнегреческого переводится как сладкая, приятная.

Открытки с днем ангела Ларисы

Покровительницей этого имени является мученица Лариса Готфская, которая была родом из Крыма и погибла за свою веру.

Читайте
Православный календарь 2021: церковные праздники, посты и поминальные дни

Факты ICTV публикуют лучшие открытки с Днем ангела Ларисы, чтобы вы не забыли поздравить обладательниц этого имени.

День ангела — Ларисы (8 апреля): поздравления и значение имени

День ангела — Ларисы (8 апреля): поздравления и значение имени

День ангела — Ларисы (8 апреля): поздравления и значение имени

День ангела — Ларисы (8 апреля): поздравления и значение имени

День ангела — Ларисы (8 апреля): поздравления и значение имени

Календарь церковных праздников на апрель

Согласно церковному календарю 2021, до 30 апреля продлится многодневный Великий пост.

7 апреля верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, 24 апреля отмечается Лазарева Суббота, а 25 апреля — Вербное воскресенье, во время которого нужно почтить память Иисуса веточкой вербы.

Полный календарь праздников на апрель 2021, читайте на сайте Факты ICTV.

Фото: Glavikona

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка