День ангела — Ларисы (8 апреля): поздравления и значение имени

8 апреля по церковному календарю отмечают день ангела Ларисы. Имя с древнегреческого переводится как сладкая, приятная.

Покровительницей этого имени является мученица Лариса Готфская, которая была родом из Крыма и погибла за свою веру.

Факты ICTV публикуют лучшие открытки с Днем ангела Ларисы, чтобы вы не забыли поздравить обладательниц этого имени.

Календарь церковных праздников на апрель

Согласно церковному календарю 2021, до 30 апреля продлится многодневный Великий пост.

7 апреля верующие празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы, 24 апреля отмечается Лазарева Суббота, а 25 апреля — Вербное воскресенье, во время которого нужно почтить память Иисуса веточкой вербы.

Полный календарь праздников на апрель 2021, читайте на сайте Факты ICTV.

Фото: Glavikona