Выходные, 10 и 11 апреля, будут приятными для прогулок на свежем воздухе, поскольку в Украину вернется тепло и солнце.
В субботу, 10 апреля, на всей территории страны ожидается сухая и солнечная погода. Хотя ночью еще будут небольшие заморозки.
А днем теплее всего на Западе — от +13 до +15.
В южных областях местами до +14, в центральных и северных – в пределах +11 +13.
На Востоке страны прогнозируют +8 +10.
В Киеве без осадков, ночью 0 -2, днем до 13 градусов тепла.
В воскресенье, 11 апреля, будет сухо почти везде, небольшой дождь возможен только в Запорожской и Херсонской областях.
Ночью уже плюсовая температура, а днем максимальные +17 синоптики прогнозируют в восточных областях.
На остальной территории Украины — от +13 до +15.
В столице сухо, ночью +2 +4, днем +14 +16.
В Укргидрометцентре именно с воскресенья, 11 апреля, прогнозировали настоящее потепление в Украине и прекращение ночных морозов.
В частности, со следующей недели днем ожидается +15 +16, если солнечная погода, если облачно — до +10.