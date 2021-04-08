Выходные, 10 и 11 апреля, будут приятными для прогулок на свежем воздухе, поскольку в Украину вернется тепло и солнце.

В субботу, 10 апреля, на всей территории страны ожидается сухая и солнечная погода. Хотя ночью еще будут небольшие заморозки.

А днем ​​теплее всего на Западе — от +13 до +15.

В южных областях местами до +14, в центральных и северных – в пределах +11 +13.

На Востоке страны прогнозируют +8 +10.

В Киеве без осадков, ночью 0 -2, днем ​​до 13 градусов тепла.

В воскресенье, 11 апреля, будет сухо почти везде, небольшой дождь возможен только в Запорожской и Херсонской областях.

Ночью уже плюсовая температура, а днем ​​максимальные +17 синоптики прогнозируют в восточных областях.

На остальной территории Украины — от +13 до +15.

В столице сухо, ночью +2 +4, днем ​​+14 +16.

В Укргидрометцентре именно с воскресенья, 11 апреля, прогнозировали настоящее потепление в Украине и прекращение ночных морозов.

В частности, со следующей недели днем ожидается +15 +16, если солнечная погода, если облачно — до +10.