День ангела Аллы: поздравления в открытках

8 апреля отмечают день ангела Аллы. С арабского имя означает богиня, с греческого — иная, а с готского — мастерица на все руки.

Аллочка очень энергичная и трудолюбивая барышня. Все цели, которые она ставит перед собой, всегда осуществляет.

Именинница всегда уверена в себе и своих силах. Любит командовать и давать указания.

Алла очень вкусно готовит. Поэтому с легкостью может выбрать профессию кулинара или повара. Кроме того, она может стать продавцом, косметологом или музыкантом.

Женщина делает много добрых дел для близких и родных людей. Она не ждет благодарности и не ищет выгоды для себя. Много работает, желая достичь независимости как материальной, так и личной.

Факты ICTV подготовили лучшие открытки с днем ​​ангела Аллы.

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Церковный календарь

На 2 мая приходится самый главный праздник для православных христиан — Светлое Христово Воскресение.

Всего в церковном календаре есть девять двунадесятых непереходных и семь больших праздников, посвященных событиям из жизни Иисуса Христа, Богородицы.

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