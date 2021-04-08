Представители компании Twitter в последние месяцы вели переговоры о покупке социальной сети Clubhouse.
Они хотели приобрести ее за $4 млрд, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Однако сейчас переговоры о покупке по неизвестной причине остановились.
По данным СМИ, официальные представители Twitter отказались комментировать этот вопрос, а в Clubhouse на запрос агентства не ответили.
Разработка Clubhouse для Android
Clubhouse — закрытая социальная сеть, где пользователи общаются с помощью голосовых сообщений. Присоединиться к ней можно, получив приглашение от пользователя.
Ее представители заявили, что планируют взяться за разработку приложения для Android.
Подробнее о социальной сети Clubhouse читайте в материалах на сайте Факты ICTV.
Источник: Bloomberg