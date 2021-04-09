В Египте археологи раскопали древний город, где правил Тутанхамон

В городе Луксор, что в Египте, группа археологов раскопала древний город. Он было заброшен и скрыт под слоем песка около трех тыс. лет.

Основание города датируется царствованием древнеегипетского фараона Аменхотепа III, который правил здесь с 1391 до 1353 г. до н. э. После его смерти здесь господствовали фараоны Тутанхамон и Ай.

Члены экспедиции сообщили, что это самый большой город, найденный со времен раскопок в Египте. В нем сохранились целые улицы и здания. Такое открытие позволит ученым подробнее изучить историю страны и исследовать, почему фараон Эхнатон и царица Нефертити переехали в Амарну.

— Открытие этого затерянного города является вторым по значимости археологическим открытием с могилы Тутанхамона, — заявила Бетси Брайан, профессор из Университета Джона Хопкинса (США).

В январе в Индонезии группа археологов нашла самое старое наскальное изображение из всех известных. Ученые заявили, что одному из рисунков около 45,5 тыс. лет, а второму 32 тыс.

На стене в скале были изображены дикие кабаны.

Источник: Ahram Online

Фото: Dr. Zahi Hawass