В Китае женщина на свадьбе сына узнала в невесте давно потерянную дочь

Во время свадьбы в Китае мать случайно нашла свою родную дочь, которую покинула после ее рождения. Девушка была невестой ее сына.

Роковая встреча произошла в провинции Цзянсу в конце марта. Женщина заметила родинку на руке своей будущей невестки, которая очень напоминала ту, что была у ее дочери.

Находясь в шоке, женщина спросила родителей невесты, не усыновляли ли они дочь. Выяснилось, что именно они подобрали младенца у дороги, где его бросила родная мать.

Однако самым главным стало то, что жених был приемным сыном женщины. Она успокоила молодоженов и заверила, что не имеет ничего против брака, поскольку они не являются родными братом и сестрой.

Журналистам женщина рассказала, что решилась на усыновление ребенка, когда поняла, что поиски родной дочери напрасны.

Невеста не смогла сдержать слез счастья и заявила, что момент встречи с биологической матерью “счастливее, чем сам день свадьбы”.

Благоприятные дни для свадьбы в 2021 году

Церковный календарь определяет благоприятные даты для венчания и/или регистрации брака.

Ближайшим периодом, когда стоит планировать свадьбу, является май.

Подробный календарь благоприятных дней для свадьбы в 2021 году смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: Sohu