Погода в Украине в ближайшие дни станет теплее, температура поднимется до +18.

Такой прогноз обнародовала синоптик Наталья Диденко. По ее словам 9 апреля южный антициклон Пегги принесет много солнца и настоящее апрельское тепло.

9 апреля температура воздуха в Украине максимально поднимется до +7…+ 11 градусов, а в течение субботы-воскресенья в большинстве областей потеплеет до +12…+ 18 градусов.

В Киеве завтра будет сухо и теплее до +10 градусов. А в выходные температура воздуха пойдет вверх дальше, предполагается +13…+17 градусов.

Погода в апреле и мае

Погода в Украине в апреле и мае 2021 года будет неустойчивой, погодные условия будут постоянно меняться.

Весна в этом году затяжная, погодные условия сейчас очень неустойчивые. Может быть не одна волна холода и не одна волна тепла и в апреле, и в мае.

По словам синоптиков, полноценная весна уже пришла в Украину, однако неустойчивость погоды не дает это почувствовать.