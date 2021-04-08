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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Какой праздник 9 апреля

9 апреля — День святой Матроны, которую считают покровительницей хозяек. Поэтому женщины в молитвах просили святую помочь в работе.

9 квітня

В народе его называли днем Матроны-наставницы, потому что часто после оттепелей и морозов ночью образовывался наст, то есть снег превращался в лед, который таял днем.

Также в этот отмечают Международный день топ-менеджера, День бывших узников войны, День Уинстона Черчилля и День финского языка.

9 апреля День ангела отмечают: Павел, Александр, Феодосий, Иван, Матрена, Ян и Макар.

Народные приметы на 9 апреля:

  • Чайки кричат ​​вечером — на следующий день будет ясно;
  • Иней и туман утром — до урожайного года;
  • Чайка летит низко — к продолжительной сухой погоде;

Что нельзя делать 9 апреля:

  • Встряхивать одеяла и менять постельное белье — можно перевернуть судьбу;
  • Беременным запрещено выходить из дома — если будущая мать встретит собаку и испугается, то ребенок вырастет трусливым;
  • Ревновать и сквернословить — может принести ссоры и конфликты;
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Фото: Depositphotos

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