9 апреля — День святой Матроны, которую считают покровительницей хозяек. Поэтому женщины в молитвах просили святую помочь в работе.
В народе его называли днем Матроны-наставницы, потому что часто после оттепелей и морозов ночью образовывался наст, то есть снег превращался в лед, который таял днем.
Также в этот отмечают Международный день топ-менеджера, День бывших узников войны, День Уинстона Черчилля и День финского языка.
9 апреля День ангела отмечают: Павел, Александр, Феодосий, Иван, Матрена, Ян и Макар.
Народные приметы на 9 апреля:
- Чайки кричат вечером — на следующий день будет ясно;
- Иней и туман утром — до урожайного года;
- Чайка летит низко — к продолжительной сухой погоде;
Что нельзя делать 9 апреля:
- Встряхивать одеяла и менять постельное белье — можно перевернуть судьбу;
- Беременным запрещено выходить из дома — если будущая мать встретит собаку и испугается, то ребенок вырастет трусливым;
- Ревновать и сквернословить — может принести ссоры и конфликты;
Церковный календарь
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