9 апреля — День святой Матроны, которую считают покровительницей хозяек. Поэтому женщины в молитвах просили святую помочь в работе.

В народе его называли днем Матроны-наставницы, потому что часто после оттепелей и морозов ночью образовывался наст, то есть снег превращался в лед, который таял днем.

Также в этот отмечают Международный день топ-менеджера, День бывших узников войны, День Уинстона Черчилля и День финского языка.

9 апреля День ангела отмечают: Павел, Александр, Феодосий, Иван, Матрена, Ян и Макар.

Народные приметы на 9 апреля:

Чайки кричат ​​вечером — на следующий день будет ясно;

Иней и туман утром — до урожайного года;

Чайка летит низко — к продолжительной сухой погоде;

Что нельзя делать 9 апреля:

Встряхивать одеяла и менять постельное белье — можно перевернуть судьбу;

Беременным запрещено выходить из дома — если будущая мать встретит собаку и испугается, то ребенок вырастет трусливым;

Ревновать и сквернословить — может принести ссоры и конфликты;

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