День ангела Александра празднуют много раз в году, в том числе и 9 апреля. С греческого языка это имя означает защитник и мужчина.
Александры отличаются упорством и стремлением к достижению поставленной цели. Также они являются справедливы людьми и умеют управлять рабочим коллективом.
Мужчины с таким именем, которые родились летом, хорошие семьянины. Они отлично выполняют роль отца.
Факты ICTV собрали лучшие поздравления в открытках и СМС с днем ангела Александра.
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Саша, с днем рождения тебя!
Поздравляем и желаем сильно:
Чтобы был здоров и бодр,
Был любимый и любил,
Проблемы все преодолевал,
А ангел, чтобы тебя оберегал!
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Дорогой Александр, поздравляем тебя с днем ангела! Пусть от всех бед и неудач спасает тебя твой охранник! Чтобы на пути попадались только хорошие люди и верные друзья!
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Александр, с днем ангела! Желаем большого счастья, крепкого здоровья, безграничной любви и верных друзей.
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Александр, прими наши поздравления,
Ко дню ангела наши пожелания,
Пусть успех не покинет в работе,
И всегда ты с ним живи.
К вершинам высоких стремись,
Сил тебе их покорять.
Пусть от любви будут крылья,
И счастье будет с тобой.
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Поздравляем с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда следует с тобой, защищает от неудач и падения. Ведет на верный и правильный путь.
Православный календарь на апрель
Согласно церковному календарю 2021, до 30 апреля продлится Великий пост.
24 апреля верующие празднуют Лазарева Суббота, а 25 апреля — Вербное воскресенье, когда память Иисуса нужно почтить веточкой вербы.
Полный календарь праздников на апрель 2021 читайте на сайте Факты ICTV.