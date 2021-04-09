День ангела Александра празднуют много раз в году, в том числе и 9 апреля. С греческого языка это имя означает защитник и мужчина.

Александры отличаются упорством и стремлением к достижению поставленной цели. Также они являются справедливы людьми и умеют управлять рабочим коллективом.

Мужчины с таким именем, которые родились летом, хорошие семьянины. Они отлично выполняют роль отца.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в открытках и СМС с днем ангела Александра.

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Саша, с днем рождения тебя!

Поздравляем и желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимый и любил,

Проблемы все преодолевал,

А ангел, чтобы тебя оберегал!

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Дорогой Александр, поздравляем тебя с днем ангела! Пусть от всех бед и неудач спасает тебя твой охранник! Чтобы на пути попадались только хорошие люди и верные друзья!

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Александр, с днем ангела! Желаем большого счастья, крепкого здоровья, безграничной любви и верных друзей.

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Александр, прими наши поздравления,

Ко дню ангела наши пожелания,

Пусть успех не покинет в работе,

И всегда ты с ним живи.

К вершинам высоких стремись,

Сил тебе их покорять.

Пусть от любви будут крылья,

И счастье будет с тобой.

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Поздравляем с днем ангела! Пусть твой ангел-хранитель всегда следует с тобой, защищает от неудач и падения. Ведет на верный и правильный путь.

Православный календарь на апрель

Согласно церковному календарю 2021, до 30 апреля продлится Великий пост.

24 апреля верующие празднуют Лазарева Суббота, а 25 апреля — Вербное воскресенье, когда память Иисуса нужно почтить веточкой вербы.

Полный календарь праздников на апрель 2021 читайте на сайте Факты ICTV.