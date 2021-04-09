Что нельзя есть в Великий пост 2021

Великий пост 2021 начинается в понедельник, 15 марта, и заканчивается в четверг, 1 мая. Ежегодно он начинается за семь недель до Пасхи.

Христиане верят, что, соблюдая правила приема пищи во время поста, можно стать ближе к Богу.

Факты ICTV составили список продуктов, которые нельзя есть в Великий пост 2021.

Мясо

Во время поста запрещено употреблять любое мясо в любом виде.

Продукты животного происхождения

Речь идет о молочных продуктах и ​​яйцах. На замену им в качестве растительных белков подойдут соя, арахис или баклажаны.

Рыба

Великий пост 2021 предусматривает выборочный запрет на употребление рыбы. В Великий пост 2021 ее разрешено есть 7 и 12 апреля; 11 апреля можно есть икру.

Пряности

Не рекомендуется употреблять острую и пересоленную пищу. Блюда на Великий пост стоит есть без добавления специй.

Фаст-фуд

Откажитесь от бургеров, картошки-фри и жареных крылышек: попробуйте заменить их фруктами и овощами.

Сладости

Пирожные, конфеты и бисквитное печенье во время Великого поста 2021 есть категорически запрещено. Считается, что первой сладкой пищей, которую нужно съесть после завершения Великого поста, должна стать пасха.

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Продукты, которые нельзя есть в Великий пост, на первый взгляд, незаменимы в ежедневном рационе.

Любителям мяса, например, рекомендуют добавить в меню грибы. Вместе с гарниром и соусами они станут прекрасной альтернативой котлетам, стейкам и сосискам.

Соусы, такие как майонез или кетчуп, можно приготовить самостоятельно.

Для тех, кто любит пить молоко, будет нетрудно выбрать этот самый продукт на растительной основе. Стоит такое молоко дороже, однако во время поста его можно пить ежедневно.

Готовить первые блюда можно попробовать в духовке — супы и борщи будут на вкус более наваристыми и ароматными.

Во время Великого поста 2021 не рекомендуется:

заниматься сексом;

венчаться;

посещать развлекательные и светские мероприятия.

Кому нельзя поститься:

беременным женщинам и кормящим матерям;

военнослужащим;

детям до 12 лет;

пожилым людям;

людям после операции и тяжелобольным.

Во время Великого поста 2021 запрещается употреблять алкогольные напитки. Речь идет о будних днях первых шести недель поста и всех днях последней, седьмой недели. На выходных можно выпить немного виноградного вина, желательно кагора.

Календарь питания в Великий пост 2021

Факты ICTV публиковали календарь питания в Великий пост 2021 для того, чтобы пост принес вам духовный покой вместо проблем со здоровьем.

Календарь на каждый день для верующих поможет узнать, в какие дни и что можно есть, а также — когда можно отойти от строгих ограничений и позволить себе немного рыбы и вина.