Скоро в Twitch: стартап Илона Маска научил играть обезьяну в видеоигры “силой мысли”

Сеть поразил новый видеоролик компании Илона Маска, на котором обезьяна играет в видеоигру, не касаясь джойстика.
Накануне стартап F Neuralink заявил об успешной имплантации чипа в мозг девятилетней макаки Пейдж.
На видео обезьяну сначала научили играть в видеоигры с джойстиком. Для мотивации ее угостили бананом.
Во время игры все нейронные данные мозга животного с помощью беспроводной сети передавались на компьютер.
Специальный декодирующий алгоритм четко смоделировал соотношение между циклическими последовательностями и движениями джойстика во время игры.
Пользователей соцсетей поразило то, что “предусмотреть” действия обезьяны Пейдж удалось буквально в режиме реального времени.
Для видео разработчики выбрали видеоигру Понг, где нужно отбивать шарик небольшой платформой, движущейся по вертикали.
Реакция Илона Маска
Владелец стартапа F Neuralink Илон Маск традиционно прокомментировал свой успех в соцсети Twitter.
— Обезьяна буквально телепатически играет в видеоигру, используя мозговой чип! — написал он.
Добавляя еще больше интриги, Маск заверил, что вскоре обезьяна Пейдж появится на культовых стримингових платформах для геймеров Twitch и Discord.
Цель разработки
В одном из своих официальных обращений представители Neuralink объяснили, что целью этого проекта является не только развитие технологий, но и помощь в пользовании компьютером и гаджетами людям с параличом.
Обезьяна стала вторым животным, присоединившимся к испытаниям проекта.
В августе прошлого года Neuralink показал внедрение свиньям чипов для подключения мозга к компьютеру.
Тогда компания смогла лишь показать, как изменяется активность мозга, когда свинья ест.