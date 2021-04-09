Скоро в Twitch: стартап Илона Маска научил играть обезьяну в видеоигры “силой мысли”

Сеть поразил новый видеоролик компании Илона Маска, на котором обезьяна играет в видеоигру, не касаясь джойстика.

Накануне стартап F Neuralink заявил об успешной имплантации чипа в мозг девятилетней макаки Пейдж.

На видео обезьяну сначала научили играть в видеоигры с джойстиком. Для мотивации ее угостили бананом.

Во время игры все нейронные данные мозга животного с помощью беспроводной сети передавались на компьютер.

Специальный декодирующий алгоритм четко смоделировал соотношение между циклическими последовательностями и движениями джойстика во время игры.

Пользователей соцсетей поразило то, что “предусмотреть” действия обезьяны Пейдж удалось буквально в режиме реального времени.

Для видео разработчики выбрали видеоигру Понг, где нужно отбивать шарик небольшой платформой, движущейся по вертикали.

Реакция Илона Маска

Владелец стартапа F Neuralink Илон Маск традиционно прокомментировал свой успех в соцсети Twitter.

— Обезьяна буквально телепатически играет в видеоигру, используя мозговой чип! — написал он.

Добавляя еще больше интриги, Маск заверил, что вскоре обезьяна Пейдж появится на культовых стримингових платформах для геймеров Twitch и Discord.

Цель разработки

В одном из своих официальных обращений представители Neuralink объяснили, что целью этого проекта является не только развитие технологий, но и помощь в пользовании компьютером и гаджетами людям с параличом.

Обезьяна стала вторым животным, присоединившимся к испытаниям проекта.

В августе прошлого года Neuralink показал внедрение свиньям чипов для подключения мозга к компьютеру.

Тогда компания смогла лишь показать, как изменяется активность мозга, когда свинья ест.