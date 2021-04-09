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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Какой праздник 10 апреля

10 апреля отмечают сразу несколько праздников, в частности День братьев и сестер. В США он называется Национальный день братьев и сестер.

Яке сьогодні свято

Также 10 апреля православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона.

Исповедник Иларион называется Новым в отличие от Илариона Далматского, также исповедника, пострадавшего при императоре Византийском Льве V Армянине.

Кто празднует именины 10 апреля: Макар, Николай, Василий и Михаил.

Приметы на 10 апреля:

  • Глухой и продолжительный гром – будет много дождей в ближайшие недели.
  • Сороки сидят на верхушках деревьев – холода скоро закончатся.
  • Дождь в этот день – примета того, что будет хороший урожай.
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Что нельзя делать 10 апреля:

  • Обижать другого человека.
  • Причинять зло и думать о плохом.
  • Ссориться.

Календарь праздников на апрель

Второй месяц весны пестрит разнообразными профессиональными праздниками и социально важными датами, но на дополнительные выходные в апреле рассчитывать не стоит.

Факты ICTV собрали для вас полный календарь праздников на апрель 2021.

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