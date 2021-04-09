10 апреля отмечают сразу несколько праздников, в частности День братьев и сестер. В США он называется Национальный день братьев и сестер.
Также 10 апреля православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона.
Исповедник Иларион называется Новым в отличие от Илариона Далматского, также исповедника, пострадавшего при императоре Византийском Льве V Армянине.
Кто празднует именины 10 апреля: Макар, Николай, Василий и Михаил.
Приметы на 10 апреля:
- Глухой и продолжительный гром – будет много дождей в ближайшие недели.
- Сороки сидят на верхушках деревьев – холода скоро закончатся.
- Дождь в этот день – примета того, что будет хороший урожай.
Что нельзя делать 10 апреля:
- Обижать другого человека.
- Причинять зло и думать о плохом.
- Ссориться.
Календарь праздников на апрель
Второй месяц весны пестрит разнообразными профессиональными праздниками и социально важными датами, но на дополнительные выходные в апреле рассчитывать не стоит.
Факты ICTV собрали для вас полный календарь праздников на апрель 2021.