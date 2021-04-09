10 апреля отмечают сразу несколько праздников, в частности День братьев и сестер. В США он называется Национальный день братьев и сестер.

Также 10 апреля православные христиане празднуют День памяти Преподобного Иллариона.

Исповедник Иларион называется Новым в отличие от Илариона Далматского, также исповедника, пострадавшего при императоре Византийском Льве V Армянине.

Кто празднует именины 10 апреля: Макар, Николай, Василий и Михаил.

Приметы на 10 апреля:

Глухой и продолжительный гром – будет много дождей в ближайшие недели.

Сороки сидят на верхушках деревьев – холода скоро закончатся.

Дождь в этот день – примета того, что будет хороший урожай.

Что нельзя делать 10 апреля:

Обижать другого человека.

Причинять зло и думать о плохом.

Ссориться.

Календарь праздников на апрель

Второй месяц весны пестрит разнообразными профессиональными праздниками и социально важными датами, но на дополнительные выходные в апреле рассчитывать не стоит.

Факты ICTV собрали для вас полный календарь праздников на апрель 2021.