10 апреля во всем мире отмечается День братьев и сестер. Праздник зародился в США, его внедрила Клаудии Эварт, которая в раннем возрасте потеряла своих брата и сестру. Это стало для нее настоящей трагедией.

И в день рождение своей сестры, 10 апреля, женщина решила напомнить всей планете, насколько важно беречь своих близких и учредила такой праздник – Международный день братьев и сестер.

Факты ICTV подготовили красивые поздравления в открытках с Днем брата и сестры.

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В апреле также отмечаем Международный день цирка, Международный день танца и целый ряд профессиональных праздников.

Если вы хотите вовремя поздравить своих друзей и знакомых с их профессиональным днем, смотрите календарь неофициальных праздников на 2021 год от Фактов ICTV.