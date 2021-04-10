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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

День брата и сестры: лучшие поздравления в открытках

10 апреля во всем мире отмечается День братьев и сестер. Праздник зародился в США, его внедрила Клаудии Эварт, которая в раннем возрасте потеряла своих брата и сестру. Это стало для нее настоящей трагедией.

День брата и сестры: лучшие поздравления в открытках

И в день рождение своей сестры, 10 апреля, женщина решила напомнить всей планете, насколько важно беречь своих близких и учредила такой праздник – Международный день братьев и сестер.

Факты ICTV подготовили красивые поздравления в открытках с Днем брата и сестры.

листівки з Днем брата і сестри

листівки з Днем брата і сестри

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листівки з Днем брата і сестри

листівки з Днем брата і сестри

листівки з Днем брата і сестри

листівки з Днем брата і сестри

 

В апреле также отмечаем Международный день цирка, Международный день танца и целый ряд профессиональных праздников.

Если вы хотите вовремя поздравить своих друзей и знакомых с их профессиональным днем, смотрите календарь неофициальных праздников на 2021 год от Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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