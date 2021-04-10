10 апреля во всем мире отмечают семейный праздник День брата и сестры (Siblings Day).

Это еще совсем молодой праздник напоминает людям о таких семейных ценностях, как любовь, забота и взаимоуважение между близкими людьми.

Традиция отмечать День брата и сестры пришла из США. Идея создания такого теплого дня принадлежит Клаудии Эварт, какая потеряла родных брата и сестру в раннем возрасте. В память о них женщина решила организовать проведение праздника, а в качестве даты выбрала 10 апреля (день рождения ее сестры).

Главная идея праздника заключается в поддержке добросердечных отношений и объединении семьи. Поэтому общественные организации и активисты проводят в этот день мастер-классы, выставки, концерты, устраивают акции и фестивали.

Если вам посчастливилось иметь брата или сестру, не теряйте возможности лишний раз напомнить им о ваших теплых родственных чувствах! Факты ICTV собрали для вас милейшие и душевные СМС-поздравления с прекрасным Днем брата и сестры.

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Поздравляю с днем братьев и сестер! Как прекрасно, что у меня было с кем делить свои детские радости и печали, вместе играть и драться, просить совета и чувствовать родное плечо. Желаю тебе настоящего счастья, искренней любви, и пусть твои дети будут так же близки, как и мы с тобой!

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В день братьев и сестер

Хочу тебя поздравить,

И связь, что между нами,

На все года восславить.

Пусть дружба, понимание

Всегда нас согревают,

Родство дает нам силы,

От бед оберегает.

***

Цените братьев и сестер,

Ведь все они — родная кровь,

Ведь вы же вместе с детских пор,

Дарите им только любовь!

Пусть будут ваши отношения

Полны гармонии, тепла,

Ведь вам друг друга, без сомнения,

Судьба не просто так дала!

***

Мой самый близкий человек,

Пусть в судьбе твоей навек

Всё сложится удачно,

Решатся все задачи!

Крепкого здоровья, смеха,

Денег, радости, успеха.

Пусть мечты сбываются и счастьем отражаются!

***

В день сестер и братьев

Крепких всем объятий,

Теплых отношений,

Радостных мгновений.

Жить без ссор старайтесь,

Чаще обнимайтесь,

Помощь предлагайте

И не предавайте.

Календарь праздников на апрель

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