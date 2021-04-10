10 апреля во всем мире отмечают семейный праздник День брата и сестры (Siblings Day).
Это еще совсем молодой праздник напоминает людям о таких семейных ценностях, как любовь, забота и взаимоуважение между близкими людьми.
Традиция отмечать День брата и сестры пришла из США. Идея создания такого теплого дня принадлежит Клаудии Эварт, какая потеряла родных брата и сестру в раннем возрасте. В память о них женщина решила организовать проведение праздника, а в качестве даты выбрала 10 апреля (день рождения ее сестры).
Главная идея праздника заключается в поддержке добросердечных отношений и объединении семьи. Поэтому общественные организации и активисты проводят в этот день мастер-классы, выставки, концерты, устраивают акции и фестивали.
Если вам посчастливилось иметь брата или сестру, не теряйте возможности лишний раз напомнить им о ваших теплых родственных чувствах! Факты ICTV собрали для вас милейшие и душевные СМС-поздравления с прекрасным Днем брата и сестры.
***
Поздравляю с днем братьев и сестер! Как прекрасно, что у меня было с кем делить свои детские радости и печали, вместе играть и драться, просить совета и чувствовать родное плечо. Желаю тебе настоящего счастья, искренней любви, и пусть твои дети будут так же близки, как и мы с тобой!
***
В день братьев и сестер
Хочу тебя поздравить,
И связь, что между нами,
На все года восславить.
Пусть дружба, понимание
Всегда нас согревают,
Родство дает нам силы,
От бед оберегает.
***
Цените братьев и сестер,
Ведь все они — родная кровь,
Ведь вы же вместе с детских пор,
Дарите им только любовь!
Пусть будут ваши отношения
Полны гармонии, тепла,
Ведь вам друг друга, без сомнения,
Судьба не просто так дала!
***
Мой самый близкий человек,
Пусть в судьбе твоей навек
Всё сложится удачно,
Решатся все задачи!
Крепкого здоровья, смеха,
Денег, радости, успеха.
Пусть мечты сбываются и счастьем отражаются!
***
В день сестер и братьев
Крепких всем объятий,
Теплых отношений,
Радостных мгновений.
Жить без ссор старайтесь,
Чаще обнимайтесь,
Помощь предлагайте
И не предавайте.
Календарь праздников на апрель
Во втором месяце весны есть много различных профессиональных праздников. Однако на дополнительные выходные в апреле рассчитывать не стоит.
В частности, будут отмечать Международный день секретаря и день танца.
Детальный календарь праздников на апрель 2021 — смотрите на Фактах ICTV.