Погода на 10 апреля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

10 апреля в Украине днем во всех областях будет прекрасная солнечная погода и температура от +8 до +13. Ночью значительно похолодает, однако осадков не ожидается.

Синоптики прогнозируют, что такая погода продержится недолго — только на эти выходные, а с 12 апреля нагрянет дождь почти во всех областях Украины.

10 апреля днем на юге будет температура от +8 до +12, на востоке от +10 до +12, в центре от +11 до +13, на севере от +10 до +12, на западе от +11 до +13. В Киеве днем будет солнечная погода, температура — от +11 до +13.

Ночью на территории Украины во всех областях значительно похолодает, однако осадков не будет.

На юге ночью будет температура от -1 до +4, на востоке от 0 до +3, в центре от -10 до +2, на севере от -1 до +1, на западе от -1 до +3. В Киеве ночью без осадков, температура от 0 до +2.

Какой будет погода в апреле

Синоптики прогнозируют, что в Украине погода в апреле и мае 2021 года будет неустойчивой — в один день может светить теплое солнышко, а во второй — может нагрянуть дождь.

По словам заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, значительного потепления стоит ожидать после 15 апреля — отдельные дни будут особенно теплыми.