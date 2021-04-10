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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

В Украине меньше новых больных Covid-19, но уровень госпитализаций высокий

17 463 новых больных за последние сутки. Такая статистика коронавируса в Украине по состоянию на 10 апреля. Общее количество инфицированных достигло 1 841 137.

коронавирус, коронавірус, пандемія, пандемия, вакцина, вакцинация, вакцинація

По данным Минздрава, в больницы госпитализированы 4 709 человек, умерли за день 398 украинцев (в целом — 36 779), а выздоровели – 10 722 (за время пандемии – 1 405 826).

Среди новых заболевших — 684 ребенка и 394 медработника.

Киев снова в лидерах по количественным новых больных за сутки – 1 605, в Днепропетровской области – 1 383, в Харьковской – 1 343, во Львовской – 1 342 и в Киевской – 1 133.

Кроме того, за последний день 19 858 украинцев получили прививки от коронавируса, а в целом — 373 002.

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Статистика по количеству больных и прививок в регионах:

  • г. Киев – 1 605 случаев/1 850 прививок;
  • Винницкая область — 438 случаев/840 прививок;
  • Волынская область — 512 случаев/460 прививок;
  • Днепропетровская область – 1 383 случая/2 330 прививок;
  • Донецкая область — 908 случаев/750 прививок;
  • Житомирская область — 560 случаев/740 прививок;
  • Закарпатская — 225 случаев/460 прививок;
  • Запорожская область — 741 случай/650 прививок;
  • Ивано-Франковская область — 134 случая/539 прививок;
  • Киевская область – 1 133 случая/1 970 прививок;
  • Кировоградская область — 177 случаев/700 прививок;
  • Луганская область — 263 случая/390 прививок;
  • Львовская область – 1 342 случая/1 910 прививок;
  • Николаевская область — 375 случаев/269 прививок;
  • Одесская область – 1 058 случаев/710 прививок;
  • Полтавская область — 764 случая/770 прививок;
  • Ровенская область — 535 случаев/580 прививок;
  • Сумская область — 677 случаев/570 прививок;
  • Тернопольская область — 533 случая/650 прививок;
  • Харьковская область – 1 343 случая/410 прививок;
  • Херсонская область — 321 случай/440 прививок;
  • Хмельницкая область — 764 случая/1 000 прививок;
  • Черкасская область — 764 случая/50 прививок;
  • Черновицкая область — 331 случай/510 прививок;
  • Черниговская область — 577 случаев/310 прививок.

Коронавирус в Украине 9 апреля

За сутки 9 апреля коронавирус в Украине зафиксирован у  19 676 человек. Среди них — 751 ребенок и 552 медработника.

Кроме того, в больницы госпитализированы 4 936 украинцев, умерли за день 419 человек и выздоровели 11 221.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (1 864), Днепропетровской (1 665), Львовской (1 639), Киевской (1 265) и Харьковской (1 194) областях.

Фото: Pexels

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