17 463 новых больных за последние сутки. Такая статистика коронавируса в Украине по состоянию на 10 апреля. Общее количество инфицированных достигло 1 841 137.
По данным Минздрава, в больницы госпитализированы 4 709 человек, умерли за день 398 украинцев (в целом — 36 779), а выздоровели – 10 722 (за время пандемии – 1 405 826).
Среди новых заболевших — 684 ребенка и 394 медработника.
Киев снова в лидерах по количественным новых больных за сутки – 1 605, в Днепропетровской области – 1 383, в Харьковской – 1 343, во Львовской – 1 342 и в Киевской – 1 133.
Кроме того, за последний день 19 858 украинцев получили прививки от коронавируса, а в целом — 373 002.
Статистика по количеству больных и прививок в регионах:
- г. Киев – 1 605 случаев/1 850 прививок;
- Винницкая область — 438 случаев/840 прививок;
- Волынская область — 512 случаев/460 прививок;
- Днепропетровская область – 1 383 случая/2 330 прививок;
- Донецкая область — 908 случаев/750 прививок;
- Житомирская область — 560 случаев/740 прививок;
- Закарпатская — 225 случаев/460 прививок;
- Запорожская область — 741 случай/650 прививок;
- Ивано-Франковская область — 134 случая/539 прививок;
- Киевская область – 1 133 случая/1 970 прививок;
- Кировоградская область — 177 случаев/700 прививок;
- Луганская область — 263 случая/390 прививок;
- Львовская область – 1 342 случая/1 910 прививок;
- Николаевская область — 375 случаев/269 прививок;
- Одесская область – 1 058 случаев/710 прививок;
- Полтавская область — 764 случая/770 прививок;
- Ровенская область — 535 случаев/580 прививок;
- Сумская область — 677 случаев/570 прививок;
- Тернопольская область — 533 случая/650 прививок;
- Харьковская область – 1 343 случая/410 прививок;
- Херсонская область — 321 случай/440 прививок;
- Хмельницкая область — 764 случая/1 000 прививок;
- Черкасская область — 764 случая/50 прививок;
- Черновицкая область — 331 случай/510 прививок;
- Черниговская область — 577 случаев/310 прививок.
Коронавирус в Украине 9 апреля
За сутки 9 апреля коронавирус в Украине зафиксирован у 19 676 человек. Среди них — 751 ребенок и 552 медработника.
Кроме того, в больницы госпитализированы 4 936 украинцев, умерли за день 419 человек и выздоровели 11 221.
Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (1 864), Днепропетровской (1 665), Львовской (1 639), Киевской (1 265) и Харьковской (1 194) областях.